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МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной
МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной - РИА Новости, 20.03.2024
МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной
Министр внутренних дел Молдавии считает, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, действовал не спонтанно, а заранее спланировал свои... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:58
2024-03-20T17:58
2024-03-20T18:24
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии считает, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, действовал не спонтанно, а заранее спланировал свои действия. Полиция Молдавии 17 марта задержала мужчину, который перебросил через забор посольства России в Кишиневе емкость с зажигательной смесью. Его задержали сперва на 72 часа, а потом поместили под арест на 20 суток. "Мы проводим расследование, чтобы выяснить, что послужило причиной: была ли это личная позиция этого человека или это была часть провокации, чтобы показать уязвимости официальных институтов государства. Вероятно, этот инцидент был не спонтанным, а спланированным", - заявил Эфрос в интервью изданию Ziarul de Garda.Министр подчеркнул, что подробности будут представлены позже, чтобы не мешать ходу расследования.Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Волина Морару сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство с отягчающими обстоятельствами". Если вина задержанного будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил РИА Новости, что российская сторона будет требовать соответствующего наказания для человека, который пытался поджечь здание дипмиссии.
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, евгений иванов (дипломат), молдавия, россия
В мире, Евгений Иванов (дипломат), Молдавия, Россия
МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной
МВД Молдавии: поджигатель посольства России заранее спланировал действия
КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии считает, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, действовал не спонтанно, а заранее спланировал свои действия.
Полиция Молдавии 17 марта задержала мужчину, который перебросил через забор посольства России в Кишиневе емкость с зажигательной смесью. Его задержали сперва на 72 часа, а потом поместили под арест на 20 суток.
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"Мы проводим расследование, чтобы выяснить, что послужило причиной: была ли это личная позиция этого человека или это была часть провокации, чтобы показать уязвимости официальных институтов государства. Вероятно, этот инцидент был не спонтанным, а спланированным", - заявил Эфрос в интервью изданию Ziarul de Garda.Министр подчеркнул, что подробности будут представлены позже, чтобы не мешать ходу расследования.
Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Волина Морару сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство с отягчающими обстоятельствами". Если вина задержанного будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил РИА Новости, что российская сторона будет требовать соответствующего наказания для человека, который пытался поджечь здание дипмиссии.
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