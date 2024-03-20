https://ria.ru/20240320/podzhog-1934537810.html

МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной

МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной - РИА Новости, 20.03.2024

МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной

Министр внутренних дел Молдавии считает, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, действовал не спонтанно, а заранее спланировал свои... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:58

2024-03-20T17:58

2024-03-20T18:24

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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии считает, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, действовал не спонтанно, а заранее спланировал свои действия. Полиция Молдавии 17 марта задержала мужчину, который перебросил через забор посольства России в Кишиневе емкость с зажигательной смесью. Его задержали сперва на 72 часа, а потом поместили под арест на 20 суток. "Мы проводим расследование, чтобы выяснить, что послужило причиной: была ли это личная позиция этого человека или это была часть провокации, чтобы показать уязвимости официальных институтов государства. Вероятно, этот инцидент был не спонтанным, а спланированным", - заявил Эфрос в интервью изданию Ziarul de Garda.Министр подчеркнул, что подробности будут представлены позже, чтобы не мешать ходу расследования.Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Волина Морару сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство с отягчающими обстоятельствами". Если вина задержанного будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил РИА Новости, что российская сторона будет требовать соответствующего наказания для человека, который пытался поджечь здание дипмиссии.

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евгений иванов (дипломат), молдавия, россия