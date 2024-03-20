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В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства - РИА Новости, 20.03.2024
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10:42 20.03.2024
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В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства - РИА Новости, 20.03.2024
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства
Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:42
2024-03-20T10:42
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. "По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области зажигательную смесь", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседницы агентства, инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба. "Пострадавших нет. Кировчанка оперативно задержана", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, киров, кировская область
Происшествия, Киров, Кировская область
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства

Мошенники заставили кировчанку бросить коктейль Молотова в здание правительства

© РИА Новости / Дарья ГорбатенкоЗдание правительства Кировской области
Здание правительства Кировской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Дарья Горбатенко
Здание правительства Кировской области. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
"По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области зажигательную смесь", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба.
"Пострадавших нет. Кировчанка оперативно задержана", - отметили в пресс-службе.
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