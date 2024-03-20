https://ria.ru/20240320/podzhog-1934400360.html

В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства

В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства - РИА Новости, 20.03.2024

В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства

Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:42

2024-03-20T10:42

2024-03-20T10:42

происшествия

киров

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. "По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области зажигательную смесь", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседницы агентства, инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба. "Пострадавших нет. Кировчанка оперативно задержана", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

киров

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров, кировская область