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В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства - РИА Новости, 20.03.2024
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства
Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:42
2024-03-20T10:42
2024-03-20T10:42
происшествия
киров
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. "По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области зажигательную смесь", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседницы агентства, инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба. "Пострадавших нет. Кировчанка оперативно задержана", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, кировская область
Происшествия, Киров, Кировская область
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства
Мошенники заставили кировчанку бросить коктейль Молотова в здание правительства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Жительница Кирова по наущению мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
"По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области
зажигательную смесь", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел сегодня рано утром, возгорание удалось оперативно локализовать и не допустить серьезного ущерба.
"Пострадавших нет. Кировчанка оперативно задержана", - отметили в пресс-службе.
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