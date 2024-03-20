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Минобороны рассказало о подвиге лейтенанта Киреева - РИА Новости, 20.03.2024
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11:44 20.03.2024 (обновлено: 11:50 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/podvig-1934420838.html
Минобороны рассказало о подвиге лейтенанта Киреева
Минобороны рассказало о подвиге лейтенанта Киреева - РИА Новости, 20.03.2024
Минобороны рассказало о подвиге лейтенанта Киреева
Лейтенант Алексей Киреев несколько дней оборонял подступы к важному населенному пункту от ВСУ и сам взял в плен украинских военных, сообщили в среду в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:44
2024-03-20T11:50
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лейтенант Алексей Киреев несколько дней оборонял подступы к важному населенному пункту от ВСУ и сам взял в плен украинских военных, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Мотострелковой роте под командованием лейтенанта Алексея Киреева была поставлена задача занять оборону и не допустить прорыва украинских боевиков в направлении важного населенного пункта. Организовав оборону, Алексей вместе со своими подчиненными в течение нескольких дней сдерживал наступление противника", - говорится в сообщении. В ходе очередной атаки группа украинских военных предприняла попытку обойти позиции, удерживаемые российскими мотострелками, с фланга. "Мгновенно оценив ситуацию, лейтенант Киреев оперативно сменил позицию и прицельным огнем из стрелкового оружия лично поразил вражеский пулеметный расчёт", - рассказали в военном ведомстве. Оказавшийся в отрыве от основных сил, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен. "Задержанных боевиков Алексей доставил на пункт управления, где в ходе допроса они выдали данные расположения резервов врага", - добавляется в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что грамотное управление подразделением лейтенантом Алексеем Киреевым, а также смелость и самоотверженность его подчиненных позволили улучшить тактическое положение российских войск на данном направлении и не допустить прорыва обороны.
https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о подвиге лейтенанта Киреева

МО: офицер Киреев несколько дней защищал подступы к важному населенному пункту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лейтенант Алексей Киреев несколько дней оборонял подступы к важному населенному пункту от ВСУ и сам взял в плен украинских военных, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Мотострелковой роте под командованием лейтенанта Алексея Киреева была поставлена задача занять оборону и не допустить прорыва украинских боевиков в направлении важного населенного пункта. Организовав оборону, Алексей вместе со своими подчиненными в течение нескольких дней сдерживал наступление противника", - говорится в сообщении.
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В ходе очередной атаки группа украинских военных предприняла попытку обойти позиции, удерживаемые российскими мотострелками, с фланга. "Мгновенно оценив ситуацию, лейтенант Киреев оперативно сменил позицию и прицельным огнем из стрелкового оружия лично поразил вражеский пулеметный расчёт", - рассказали в военном ведомстве.
Оказавшийся в отрыве от основных сил, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен. "Задержанных боевиков Алексей доставил на пункт управления, где в ходе допроса они выдали данные расположения резервов врага", - добавляется в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что грамотное управление подразделением лейтенантом Алексеем Киреевым, а также смелость и самоотверженность его подчиненных позволили улучшить тактическое положение российских войск на данном направлении и не допустить прорыва обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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