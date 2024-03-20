"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье
Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал к расширению атак на приграничье
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье.
"Мне хотелось бы, чтобы масштабы (атак. — Прим. ред.) были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии", — заявил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.
Советник главы офиса Зеленского также выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.
На прошлой неделе ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, россияне ответят еще большей сплоченностью на попытки провокаций, удары Украины не останутся безнаказанными. По его словам, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.