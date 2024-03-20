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"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье - РИА Новости, 20.03.2024
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01:27 20.03.2024 (обновлено: 09:02 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html
"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье
"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье - РИА Новости, 20.03.2024
"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T01:27
2024-03-20T09:02
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье."Мне хотелось бы, чтобы масштабы (атак. — Прим. ред.) были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии", — заявил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.Советник главы офиса Зеленского также выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.На прошлой неделе ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.Как подчеркивал президент Владимир Путин, россияне ответят еще большей сплоченностью на попытки провокаций, удары Украины не останутся безнаказанными. По его словам, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
https://ria.ru/20240315/drg-1933329627.html
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россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал к расширению атак на приграничье

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье.
"Мне хотелось бы, чтобы масштабы (атак. — Прим. ред.) были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии", — заявил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Советник главы офиса Зеленского также выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.
На прошлой неделе ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, россияне ответят еще большей сплоченностью на попытки провокаций, удары Украины не останутся безнаказанными. По его словам, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
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РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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