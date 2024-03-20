https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье

"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье - РИА Новости, 20.03.2024

"Чтобы Россия ощущала": в Киеве сделали заявление об атаках на приграничье

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T01:27

2024-03-20T01:27

2024-03-20T09:02

россия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

владимир путин

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье."Мне хотелось бы, чтобы масштабы (атак. — Прим. ред.) были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии", — заявил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.Советник главы офиса Зеленского также выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.На прошлой неделе ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области. В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.Как подчеркивал президент Владимир Путин, россияне ответят еще большей сплоченностью на попытки провокаций, удары Украины не останутся безнаказанными. По его словам, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.

https://ria.ru/20240315/drg-1933329627.html

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

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россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)