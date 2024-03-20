https://ria.ru/20240320/podderzhka-1934442508.html

Более миллиарда рублей направила Ярославская область на поддержку СВО

Более миллиарда рублей направила Ярославская область на поддержку СВО - РИА Новости, 20.03.2024

Более миллиарда рублей направила Ярославская область на поддержку СВО

Более 1 миллиарда рублей направили власти Ярославской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, а также восстановительные работы в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:48

2024-03-20T12:48

2024-03-20T12:48

надежные люди

ярославская область

михаил евраев

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей направили власти Ярославской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, а также восстановительные работы в подшефном районе Запорожской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "О мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Мы тратим на эти цели серьезные для нас деньги – более (одного) миллиарда рублей. Мы считаем это крайне важным для себя. И, конечно, это и выплаты контрактникам, и медицинская реабилитация, социальная реабилитация, это и помощь семьям, бесплатное питание в школах, детских садах, догазификация социальная и многое-многое другое", - сказал Евраев во время выступления на "Часе субъекта РФ" в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации. Он напомнил, что подшефной территорией региона является Акимовский район Запорожской области, где в 2023 году отремонтировали четыре школы, открыли МФЦ, подготовили к отопительному сезону весь жилой фонд. "У нас отдыхает - поскольку мы регион туристический - большое количество детей из всех четырех регионов новых наших и из Белгородской области – 300-500 у нас практически постоянно отдыхает в Ярославской области", - добавил Евраев. Согласно презентации, сопровождавшей выступление Евраева, в 2023 году общие расходы Ярославской области на все перечисленные статьи, включая помощь участникам СВО, восстановление подшефных территорий и детский отдых, составили 1,0936 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231208/otdykh-1914694341.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, сво, благотворительность, гуманитарная помощь