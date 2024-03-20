Более миллиарда рублей направила Ярославская область на поддержку СВО
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей направили власти Ярославской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, а также восстановительные работы в подшефном районе Запорожской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"О мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Мы тратим на эти цели серьезные для нас деньги – более (одного) миллиарда рублей. Мы считаем это крайне важным для себя. И, конечно, это и выплаты контрактникам, и медицинская реабилитация, социальная реабилитация, это и помощь семьям, бесплатное питание в школах, детских садах, догазификация социальная и многое-многое другое", - сказал Евраев во время выступления на "Часе субъекта РФ" в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации.
Он напомнил, что подшефной территорией региона является Акимовский район Запорожской области, где в 2023 году отремонтировали четыре школы, открыли МФЦ, подготовили к отопительному сезону весь жилой фонд.
"У нас отдыхает - поскольку мы регион туристический - большое количество детей из всех четырех регионов новых наших и из Белгородской области – 300-500 у нас практически постоянно отдыхает в Ярославской области", - добавил Евраев.
Согласно презентации, сопровождавшей выступление Евраева, в 2023 году общие расходы Ярославской области на все перечисленные статьи, включая помощь участникам СВО, восстановление подшефных территорий и детский отдых, составили 1,0936 миллиарда рублей.