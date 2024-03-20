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В Калининграде будут судить женщину, ударившую обидевшего ее дочь мальчика - РИА Новости, 20.03.2024
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15:53 20.03.2024 (обновлено: 15:59 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/poboi-1934496770.html
В Калининграде будут судить женщину, ударившую обидевшего ее дочь мальчика
В Калининграде будут судить женщину, ударившую обидевшего ее дочь мальчика - РИА Новости, 20.03.2024
В Калининграде будут судить женщину, ударившую обидевшего ее дочь мальчика
Полиция Калининградской области передала в суд дело против жительницы Калининграда, обвиняемой в том, что она схватила за ухо и ударила коленом в живот... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:53
2024-03-20T15:59
происшествия
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Полиция Калининградской области передала в суд дело против жительницы Калининграда, обвиняемой в том, что она схватила за ухо и ударила коленом в живот 10-летнего школьника, обидевшего ее дочь, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По версии полиции, обвиняемая, находясь на территории школы, схватила за ухо 10-летнего мальчика, стала его отчитывать, а затем ударила коленом в живот, свои действия женщина объяснила тем, что ее дочь пожаловалась на поведение школьника. "Сотрудники полиции зафиксировали следы телесных повреждений на теле ребенка. Дознавателем ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - говорится в сообщении. Санкции статьи обвинения предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. "В настоящее время уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным актом направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, калининград, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградская область
В Калининграде будут судить женщину, ударившую обидевшего ее дочь мальчика

В Калининграде обвинили в побоях женщину, ударившую обидевшего ее дочь школьника

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Полиция Калининградской области передала в суд дело против жительницы Калининграда, обвиняемой в том, что она схватила за ухо и ударила коленом в живот 10-летнего школьника, обидевшего ее дочь, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии полиции, обвиняемая, находясь на территории школы, схватила за ухо 10-летнего мальчика, стала его отчитывать, а затем ударила коленом в живот, свои действия женщина объяснила тем, что ее дочь пожаловалась на поведение школьника.
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"Сотрудники полиции зафиксировали следы телесных повреждений на теле ребенка. Дознавателем ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - говорится в сообщении.
Санкции статьи обвинения предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
"В настоящее время уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным актом направлено в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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