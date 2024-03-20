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СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери - РИА Новости, 20.03.2024
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14:05 20.03.2024 (обновлено: 14:06 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/petrosyan-1934464010.html
СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери
СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери
Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивилась рождению дочери у 78-летнего сатирика, пишет Комсомольская правда, ссылаясь на ее окружение. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:05
2024-03-20T14:06
евгений петросян
елена степаненко
татьяна брухунова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивилась рождению дочери у 78-летнего сатирика, пишет Комсомольская правда, ссылаясь на ее окружение."Она удивилась, что у бывшего родилась дочь... Елену Григорьевну поддерживает 55-летняя дочь Петросяна. Они всегда на связи", — утверждает анонимный собеседник издания.На прошлой неделе нынешняя супруга юмориста Татьяна Брухунова сообщило о рождении девочки.Пара поженилась в декабре 2019 года, у них уже есть сын Ваган.
https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html
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евгений петросян, елена степаненко, татьяна брухунова
Евгений Петросян, Елена Степаненко, Татьяна Брухунова
СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери

КП: Степаненко удивиласьрождению дочери у Петросяна

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЮморист Елена Степаненко
Юморист Елена Степаненко - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юморист Елена Степаненко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивилась рождению дочери у 78-летнего сатирика, пишет Комсомольская правда, ссылаясь на ее окружение.
"Она удивилась, что у бывшего родилась дочь... Елену Григорьевну поддерживает 55-летняя дочь Петросяна. Они всегда на связи", — утверждает анонимный собеседник издания.
На прошлой неделе нынешняя супруга юмориста Татьяна Брухунова сообщило о рождении девочки.
Пара поженилась в декабре 2019 года, у них уже есть сын Ваган.
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