https://ria.ru/20240320/petrosyan-1934464010.html

СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери

СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери - РИА Новости, 20.03.2024

СМИ описали реакцию Степаненко на рождение у Петросяна дочери

Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивилась рождению дочери у 78-летнего сатирика, пишет Комсомольская правда, ссылаясь на ее окружение. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:05

2024-03-20T14:05

2024-03-20T14:06

евгений петросян

елена степаненко

татьяна брухунова

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивилась рождению дочери у 78-летнего сатирика, пишет Комсомольская правда, ссылаясь на ее окружение."Она удивилась, что у бывшего родилась дочь... Елену Григорьевну поддерживает 55-летняя дочь Петросяна. Они всегда на связи", — утверждает анонимный собеседник издания.На прошлой неделе нынешняя супруга юмориста Татьяна Брухунова сообщило о рождении девочки.Пара поженилась в декабре 2019 года, у них уже есть сын Ваган.

https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html

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2024

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евгений петросян, елена степаненко, татьяна брухунова