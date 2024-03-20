https://ria.ru/20240320/perm-1934414848.html

В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы

В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы - РИА Новости, 20.03.2024

В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы

Юношу из Перми, который представлялся другом массового убийцы Тимура Бекмансурова и заявлял о планах устроить что-то похожее, суд наказал 50 часами работ,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:23

2024-03-20T11:23

2024-03-20T11:24

происшествия

пермь

россия

пермский государственный университет

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ПЕРМЬ, 20 мар - РИА Новости. Юношу из Перми, который представлялся другом массового убийцы Тимура Бекмансурова и заявлял о планах устроить что-то похожее, суд наказал 50 часами работ, сообщает пермская служба судебных приставов. "Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом стрелка и изложил план нападения на учебное заведение. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - говорится в релизе. Ленинский районный суд посчитал, что запись призывала "к убийству на территории образовательного учреждения, провоцируя пользователей на деструктивные действия по отношению к окружающим". Юноша во время разбирательства заявлял, что просто хотел пошутить и поднять свой рейтинг в социальной сети. Его наказали 50 часами обязательных работ в ТОС "Гайва-3". В ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о "работах по благоустройству и уборке территории". Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство"). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению, он полностью признал вину.

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происшествия, пермь, россия, пермский государственный университет