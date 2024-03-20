Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера
Политолог Васильев: Нетаньяху могут признать преступником
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушивается к призывам Запада провести выборы и не штурмовать палестинский город Рафах. По его мнению, союзники "потеряли совесть". Чем чреваты разногласия Тель-Авива и Вашингтона — в материале РИА Новости.
Потерянная совесть
Лидер демократов в сенате Чак Шумер на прошлой неделе резко раскритиковал израильское правительство. По его словам, кабинет Нетаньяху "более не отвечает требованиям народа", а сам премьер ставит "собственное политическое выживание выше национальных интересов".
© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Байден назвал речь сенатора "хорошей". Ранее он говорил, что Нетаньяху больше вредит Израилю, чем помогает, настраивая весь мир против себя.
В партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху, Шумеру, который не одно десятилетие поддерживал Тель-Авив, посоветовали уважать власти Израиля. Нельзя дестабилизировать внутреннюю обстановку в военный период, пояснили там. И напомнили, что после терактов 11 сентября никто "не просил замены Джорджа Буша".
"Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — возмутился Нетаньяху. Он не перестает подчеркивать, что действия ЦАХАЛ — ответ за террористическую атаку в октябре прошлого года, которую сравнивает с холокостом.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Накануне сотни людей заблокировали центральный проспект Тель-Авива и несколько перекрестков, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа и досрочных выборов. Антиправительственные митинги возобновились — впервые после нападения ХАМАС. Но Нетаньяху уверен: его поддерживает большинство.
Сомнительный штурм
"Единственное правительство, которое нужно свергнуть, — это ХАМАС", — сказал он. В Тель-Авиве убеждены, что останавливать боевые действия нельзя ни под каким предлогом. Иначе — поражение. Выборы до завершения операции невозможны.
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Нетаньяху намерен воевать, не обращая внимания на международное давление. Он рассчитывает добиться полной победы через пару месяцев. Сейчас задача — взять штурмом город Рафах, где находятся около полутора миллионов палестинцев из северной и центральной частей Газы. В США обеспокоены гуманитарными рисками.
Операцию не одобряет и Европа. Путь к миру осложнится из-за больших жертв, предупредил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Нетаньяху заверил его, что сделает все для эвакуации мирных палестинцев.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Никаких конкретных планов по вывозу жителей Рафаха в Вашингтоне еще не видели. В Белом доме также ждут из Тель-Авива к 24 марта письменные гарантии применения американского оружия только в соответствии с международным правом. Байден в телефонной беседе предостерег Нетаньяху от штурма. Для обсуждения этого вопроса в США отправилась израильская делегация.
Между тюрьмой и Вашингтоном
В конгрессе Тель-Авивом особенно недовольны демократы. Белый дом прорабатывает варианты реакции на операцию в Рафахе, сообщает NBC. В том числе — ограничение военной помощи.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива
Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива
"На стратегический уровень взаимодействия эти разногласия не повлияют. Но сложности в отношениях бесспорны. Пока обе стороны заинтересованы в партнерстве. Тем не менее для Израиля на первом месте в данный момент — обеспечение безопасности. Вне зависимости от того, что скажут в Вашингтоне", — рассуждает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Нетаньяху как премьера поддерживает меньшинство израильтян, но действия правительства против ХАМАС как экзистенциальной угрозы — большинство, добавляет эксперт.
Парламентские выборы в Израиле — это форма отставки Нетаньяху, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Совершенно очевидно, что Шумер выдвинул эту идею не по собственной инициативе. Он озвучил позицию администрации Байдена, на которую усиливается давление из-за нерешенного вопроса пакета помощи Израилю. С другой стороны, Тель-Авив делает шаги в сторону эскалации", — отмечает он.
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
Складывается беспрецедентная ситуация — Белый дом практически исчерпал средства воздействия на Нетаньяху. Без мира в Газе электорат демократов может расколоться. По словам Васильева, около трети партии уже выступает против Тель-Авива.
"Военный конфликт нанес экономике Израиля серьезный ущерб. И у Вашингтона остался единственный инструмент давления — не выделять эти миллиарды Тель-Авиву. Но там смогут продолжать боевые действия за счет собственных ресурсов", — говорит политолог.
Поэтому война продолжится. Что касается Нетаньяху, то у него есть все шансы оказаться на скамье подсудимых, добавляет Васильев. Однако это произойдет уже в рамках внутриизраильских разборок.