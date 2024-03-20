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Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера

Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера - РИА Новости, 20.03.2024

Отказались подчиняться. Вашингтон теряет ключевого партнера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушивается к призывам Запада провести выборы и не штурмовать палестинский город Рафах. По его мнению, союзники РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:00

2024-03-20T08:02

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тель-авив

биньямин нетаньяху

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политика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прислушивается к призывам Запада провести выборы и не штурмовать палестинский город Рафах. По его мнению, союзники "потеряли совесть". Чем чреваты разногласия Тель-Авива и Вашингтона — в материале РИА Новости.Потерянная совестьЛидер демократов в сенате Чак Шумер на прошлой неделе резко раскритиковал израильское правительство. По его словам, кабинет Нетаньяху "более не отвечает требованиям народа", а сам премьер ставит "собственное политическое выживание выше национальных интересов".Байден назвал речь сенатора "хорошей". Ранее он говорил, что Нетаньяху больше вредит Израилю, чем помогает, настраивая весь мир против себя.В партии "Ликуд", возглавляемой Нетаньяху, Шумеру, который не одно десятилетие поддерживал Тель-Авив, посоветовали уважать власти Израиля. Нельзя дестабилизировать внутреннюю обстановку в военный период, пояснили там. И напомнили, что после терактов 11 сентября никто "не просил замены Джорджа Буша"."Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — возмутился Нетаньяху. Он не перестает подчеркивать, что действия ЦАХАЛ — ответ за террористическую атаку в октябре прошлого года, которую сравнивает с холокостом.Накануне сотни людей заблокировали центральный проспект Тель-Авива и несколько перекрестков, требуя немедленного освобождения заложников из сектора Газа и досрочных выборов. Антиправительственные митинги возобновились — впервые после нападения ХАМАС. Но Нетаньяху уверен: его поддерживает большинство.Сомнительный штурм"Единственное правительство, которое нужно свергнуть, — это ХАМАС", — сказал он. В Тель-Авиве убеждены, что останавливать боевые действия нельзя ни под каким предлогом. Иначе — поражение. Выборы до завершения операции невозможны.Нетаньяху намерен воевать, не обращая внимания на международное давление. Он рассчитывает добиться полной победы через пару месяцев. Сейчас задача — взять штурмом город Рафах, где находятся около полутора миллионов палестинцев из северной и центральной частей Газы. В США обеспокоены гуманитарными рисками.Операцию не одобряет и Европа. Путь к миру осложнится из-за больших жертв, предупредил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Нетаньяху заверил его, что сделает все для эвакуации мирных палестинцев.Никаких конкретных планов по вывозу жителей Рафаха в Вашингтоне еще не видели. В Белом доме также ждут из Тель-Авива к 24 марта письменные гарантии применения американского оружия только в соответствии с международным правом. Байден в телефонной беседе предостерег Нетаньяху от штурма. Для обсуждения этого вопроса в США отправилась израильская делегация.Между тюрьмой и ВашингтономВ конгрессе Тель-Авивом особенно недовольны демократы. Белый дом прорабатывает варианты реакции на операцию в Рафахе, сообщает NBC. В том числе — ограничение военной помощи."На стратегический уровень взаимодействия эти разногласия не повлияют. Но сложности в отношениях бесспорны. Пока обе стороны заинтересованы в партнерстве. Тем не менее для Израиля на первом месте в данный момент — обеспечение безопасности. Вне зависимости от того, что скажут в Вашингтоне", — рассуждает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.Нетаньяху как премьера поддерживает меньшинство израильтян, но действия правительства против ХАМАС как экзистенциальной угрозы — большинство, добавляет эксперт.Парламентские выборы в Израиле — это форма отставки Нетаньяху, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Совершенно очевидно, что Шумер выдвинул эту идею не по собственной инициативе. Он озвучил позицию администрации Байдена, на которую усиливается давление из-за нерешенного вопроса пакета помощи Израилю. С другой стороны, Тель-Авив делает шаги в сторону эскалации", — отмечает он.Складывается беспрецедентная ситуация — Белый дом практически исчерпал средства воздействия на Нетаньяху. Без мира в Газе электорат демократов может расколоться. По словам Васильева, около трети партии уже выступает против Тель-Авива."Военный конфликт нанес экономике Израиля серьезный ущерб. И у Вашингтона остался единственный инструмент давления — не выделять эти миллиарды Тель-Авиву. Но там смогут продолжать боевые действия за счет собственных ресурсов", — говорит политолог.Поэтому война продолжится. Что касается Нетаньяху, то у него есть все шансы оказаться на скамье подсудимых, добавляет Васильев. Однако это произойдет уже в рамках внутриизраильских разборок.

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, политика