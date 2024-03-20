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В Пакистане прогремел взрыв на угольной шахте - РИА Новости, 20.03.2024
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10:56 20.03.2024 (обновлено: 11:01 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pakistan-1934403679.html
В Пакистане прогремел взрыв на угольной шахте
В Пакистане прогремел взрыв на угольной шахте - РИА Новости, 20.03.2024
В Пакистане прогремел взрыв на угольной шахте
Не менее 18 шахтеров оказались заблокированы в угольной шахте в Пакистане в результате взрыва во вторник вечером, сообщило издание Dawn. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:56
2024-03-20T11:01
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Не менее 18 шахтеров оказались заблокированы в угольной шахте в Пакистане в результате взрыва во вторник вечером, сообщило издание Dawn. По словам представителей руководства шахты, на ней работали 10 горняков, когда произошёл мощный взрыв. После инцидента группа местных шахтеров зашла внутрь, чтобы спасти застрявших горняков, но они также оказались в ловушке из-за присутствия метана. В управлении главного горнодобывающего управления сообщили, что бригады начали спасательную операцию, однако ни одного шахтера спасти пока не удалось.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
В Пакистане прогремел взрыв на угольной шахте

В Пакистане не менее 18 человек заблокированы после взрыва на угольной шахте

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Не менее 18 шахтеров оказались заблокированы в угольной шахте в Пакистане в результате взрыва во вторник вечером, сообщило издание Dawn.
По словам представителей руководства шахты, на ней работали 10 горняков, когда произошёл мощный взрыв.
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После инцидента группа местных шахтеров зашла внутрь, чтобы спасти застрявших горняков, но они также оказались в ловушке из-за присутствия метана.
В управлении главного горнодобывающего управления сообщили, что бригады начали спасательную операцию, однако ни одного шахтера спасти пока не удалось.
 
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