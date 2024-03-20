https://ria.ru/20240320/otchet-1934362155.html

Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина

Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина - РИА Новости, 20.03.2024

Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:50

2024-03-20T00:50

2024-03-20T00:50

россия

политика

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

лдпр

геннадий зюганов

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет правительства и Центробанка в Госдуме. "Мы поддержим отчет правительства в Думе… поддержим отчет Центрального банка, который будет 10 апреля. Мы призываем, Геннадий Андреевич, и вас поддержать его", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20240320/demografiya-1934360284.html

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россия, политика, леонид слуцкий (политик), владимир путин, центральный банк рф (цб рф), лдпр, геннадий зюганов