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Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина - РИА Новости, 20.03.2024
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00:50 20.03.2024
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Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина
Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина - РИА Новости, 20.03.2024
Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:50
2024-03-20T00:50
россия
политика
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
лдпр
геннадий зюганов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет правительства и Центробанка в Госдуме. "Мы поддержим отчет правительства в Думе… поддержим отчет Центрального банка, который будет 10 апреля. Мы призываем, Геннадий Андреевич, и вас поддержать его", - сказал Слуцкий.
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россия, политика, леонид слуцкий (политик), владимир путин, центральный банк рф (цб рф), лдпр, геннадий зюганов
Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ЛДПР, Геннадий Зюганов
Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина

Слуцкий на встрече с Путиным предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет правительства и Центробанка в Госдуме.
"Мы поддержим отчет правительства в Думе… поддержим отчет Центрального банка, который будет 10 апреля. Мы призываем, Геннадий Андреевич, и вас поддержать его", - сказал Слуцкий.
Руководитель фракции Новые люди Алексей Нечаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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РоссияПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЛДПРГеннадий Зюганов
 
 
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