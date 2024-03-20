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Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина
Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина - РИА Новости, 20.03.2024
Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:50
2024-03-20T00:50
2024-03-20T00:50
россия
политика
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
лдпр
геннадий зюганов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поддержать отчет правительства и Центробанка в Госдуме. "Мы поддержим отчет правительства в Думе… поддержим отчет Центрального банка, который будет 10 апреля. Мы призываем, Геннадий Андреевич, и вас поддержать его", - сказал Слуцкий.
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россия, политика, леонид слуцкий (политик), владимир путин, центральный банк рф (цб рф), лдпр, геннадий зюганов
Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ЛДПР, Геннадий Зюганов
Слуцкий предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина
Слуцкий на встрече с Путиным предложил Зюганову поддержать отчет ЦБ и кабмина