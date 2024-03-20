https://ria.ru/20240320/orel-1934398169.html
В Орле установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ
В Орле установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
В Орле установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ
Модульные укрытия установят в оживленных местах в Орле по примеру Белгорода для защиты жителей от атак украинских беспилотников и из-за угрозы ракетных ударов... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:32
2024-03-20T10:32
2024-03-20T10:32
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безопасность
орел
белгород
орловская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Модульные укрытия установят в оживленных местах в Орле по примеру Белгорода для защиты жителей от атак украинских беспилотников и из-за угрозы ракетных ударов по территории Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Из-за участившихся атак украинских беспилотников по территории Орловской области, а также сохраняющейся угрозы ракетных ударов со стороны киевского режима в городе Орле в ближайшее время оборудуют дополнительные укрытия для жителей. Речь идет о специальных модульных конструкциях, которые послужат укрытием в случае опасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что по инициативе губернатора региона Андрея Клычкова модульные укрытия установят в наиболее "проходных" точках города. Уточняется, что Орловская область не является приграничным регионом, однако расстояние от Орла до ближайшего участка российско-украинской границы по прямой составляет менее 150 километров. "Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться", - приводятся в сообщении слова Клычкова. Ранее модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установили в Белгороде на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.
https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, орел, белгород, орловская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орел, Белгород, Орловская область, Вооруженные силы Украины
В Орле установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ
Модульные укрытия установят в Орле для защиты жителей от ударов со стороны ВСУ
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Модульные укрытия установят в оживленных местах в Орле по примеру Белгорода для защиты жителей от атак украинских беспилотников и из-за угрозы ракетных ударов по территории Орловской области, сообщили в пресс-службе
правительства региона.
"Из-за участившихся атак украинских беспилотников по территории Орловской области, а также сохраняющейся угрозы ракетных ударов со стороны киевского режима в городе Орле в ближайшее время оборудуют дополнительные укрытия для жителей. Речь идет о специальных модульных конструкциях, которые послужат укрытием в случае опасности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по инициативе губернатора региона Андрея Клычкова модульные укрытия установят в наиболее "проходных" точках города. Уточняется, что Орловская область не является приграничным регионом, однако расстояние от Орла до ближайшего участка российско-украинской границы по прямой составляет менее 150 километров.
"Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске
. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться", - приводятся в сообщении слова Клычкова.
Ранее модульные конструкции для защиты населения от обстрелов установили в Белгороде на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.
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