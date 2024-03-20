https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html
В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек"
В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек" - РИА Новости, 20.03.2024
В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек"
Министерство образования Чувашии проведет внеплановую проверку деятельности отдела опеки администрации Чебоксарского муниципального округа после разосланного... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:12
2024-03-20T16:12
2024-03-20T16:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии проведет внеплановую проверку деятельности отдела опеки администрации Чебоксарского муниципального округа после разосланного ими письма с требованием сообщать о детях, за которыми присматривают бабушки, а не папы с мамами. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикации вызвали большой резонанс. Как сообщили в администрации Чебоксарского муниципального округа, письмо начальника отдела по опеке и попечительству Ларисы Ильиной "о необходимости представления сведений о несовершеннолетних, оставшихся с родственниками без попечения родителей, направлено с целью проведения разъяснительной работы и обеспечения безопасности детей". "В письме напоминается о строгой необходимости ответственного родительства – только родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Это значит, в случае оставления родителями своих детей, выезда на заработки за пределы места проживания, длительного нахождения в медицинской организации на лечении… важно оформлять соответствующие документы (согласие, доверенность, временная опека) на близких родственников", - говорится в сообщении районной администрации. В случае неоформления таких документов, отмечается в сообщении, "возникают сложности в процессе организации нормальной жизнедеятельности оставленного ребенка". "Ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи", - подчеркнули в администрации Чебоксарского округа. В свою очередь в министерстве образования Чувашии пояснили, что "временную опеку над детьми рекомендуется оформлять в случае отсутствия законного представителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности". В таком случае временный опекун официально получит право представлять интересы ребенка, в том числе решать вопросы медицинского вмешательства, а также подавать необходимые заявления, получать справки и расписываться за родителей. Тем не менее, сообщили в ведомстве, "минобразования Чувашии будет организована внеплановая выездная проверка деятельности органа опеки и попечительства администрации Чебоксарского муниципального округа". Между тем, сенатор от Чувашии Николай Владимиров, "реагируя на многочисленные обращения, поступившие по резонансной теме", встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. "Попросил обратить внимание уполномоченного на такую позицию территориального отдела органов опеки, выступившего с данной инициативой", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230804/opeka-1888265849.html
https://ria.ru/20231204/opeka-1770535848.html
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чебоксары, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мария львова-белова, происшествия, россия
Чебоксары, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Мария Львова-Белова, Происшествия, Россия
В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек"
Минобр Чувашии проверит работу органов опеки в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии проведет внеплановую проверку деятельности отдела опеки администрации Чебоксарского муниципального округа после разосланного ими письма с требованием сообщать о детях, за которыми присматривают бабушки, а не папы с мамами.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикации вызвали большой резонанс.
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Как сообщили в администрации Чебоксарского муниципального округа, письмо начальника отдела по опеке и попечительству Ларисы Ильиной "о необходимости представления сведений о несовершеннолетних, оставшихся с родственниками без попечения родителей, направлено с целью проведения разъяснительной работы и обеспечения безопасности детей".
«
"В письме напоминается о строгой необходимости ответственного родительства – только родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Это значит, в случае оставления родителями своих детей, выезда на заработки за пределы места проживания, длительного нахождения в медицинской организации на лечении… важно оформлять соответствующие документы (согласие, доверенность, временная опека) на близких родственников", - говорится в сообщении районной администрации.
В случае неоформления таких документов, отмечается в сообщении, "возникают сложности в процессе организации нормальной жизнедеятельности оставленного ребенка". "Ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи", - подчеркнули в администрации Чебоксарского округа.
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В свою очередь в министерстве образования Чувашии пояснили, что "временную опеку над детьми рекомендуется оформлять в случае отсутствия законного представителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности". В таком случае временный опекун официально получит право представлять интересы ребенка, в том числе решать вопросы медицинского вмешательства, а также подавать необходимые заявления, получать справки и расписываться за родителей. Тем не менее, сообщили в ведомстве, "минобразования Чувашии будет организована внеплановая выездная проверка деятельности органа опеки и попечительства администрации Чебоксарского муниципального округа".
Между тем, сенатор от Чувашии Николай Владимиров, "реагируя на многочисленные обращения, поступившие по резонансной теме", встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. "Попросил обратить внимание уполномоченного на такую позицию территориального отдела органов опеки, выступившего с данной инициативой", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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