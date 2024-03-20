https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html

В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек"

В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек" - РИА Новости, 20.03.2024

В Чебоксарах проверят работу органов опеки после письма о "запрете бабушек"

Министерство образования Чувашии проведет внеплановую проверку деятельности отдела опеки администрации Чебоксарского муниципального округа после разосланного... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:12

2024-03-20T16:12

2024-03-20T16:30

чебоксары

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мария львова-белова

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934509664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bb2c31db3bb6a86fa8347dbd123b947.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Министерство образования Чувашии проведет внеплановую проверку деятельности отдела опеки администрации Чебоксарского муниципального округа после разосланного ими письма с требованием сообщать о детях, за которыми присматривают бабушки, а не папы с мамами. Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в Чебоксарах руководитель городского отдела по опеке разослала в детсады и школы письма, в которых попросила сообщать о детях, оставленных под присмотром бабушек и других родственников. Якобы такое поведение родителей может квалифицироваться как ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Публикации вызвали большой резонанс. Как сообщили в администрации Чебоксарского муниципального округа, письмо начальника отдела по опеке и попечительству Ларисы Ильиной "о необходимости представления сведений о несовершеннолетних, оставшихся с родственниками без попечения родителей, направлено с целью проведения разъяснительной работы и обеспечения безопасности детей". "В письме напоминается о строгой необходимости ответственного родительства – только родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Это значит, в случае оставления родителями своих детей, выезда на заработки за пределы места проживания, длительного нахождения в медицинской организации на лечении… важно оформлять соответствующие документы (согласие, доверенность, временная опека) на близких родственников", - говорится в сообщении районной администрации. В случае неоформления таких документов, отмечается в сообщении, "возникают сложности в процессе организации нормальной жизнедеятельности оставленного ребенка". "Ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи", - подчеркнули в администрации Чебоксарского округа. В свою очередь в министерстве образования Чувашии пояснили, что "временную опеку над детьми рекомендуется оформлять в случае отсутствия законного представителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности". В таком случае временный опекун официально получит право представлять интересы ребенка, в том числе решать вопросы медицинского вмешательства, а также подавать необходимые заявления, получать справки и расписываться за родителей. Тем не менее, сообщили в ведомстве, "минобразования Чувашии будет организована внеплановая выездная проверка деятельности органа опеки и попечительства администрации Чебоксарского муниципального округа". Между тем, сенатор от Чувашии Николай Владимиров, "реагируя на многочисленные обращения, поступившие по резонансной теме", встретился с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. "Попросил обратить внимание уполномоченного на такую позицию территориального отдела органов опеки, выступившего с данной инициативой", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230804/opeka-1888265849.html

https://ria.ru/20231204/opeka-1770535848.html

https://ria.ru/20210929/deti-1752211274.html

чебоксары

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чебоксары, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мария львова-белова, происшествия, россия