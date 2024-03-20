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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024
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11:39 20.03.2024 (обновлено: 11:50 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/opasnost-1934419709.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил Telegram-канал городской администрации. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:39
2024-03-20T11:50
белгород
белгородский район
мэрия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил Telegram-канал городской администрации."По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — советуют в мэрии.Корреспондент РИА Новости сообщает, что в городе работает сирена, в небе слышны взрывы.Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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белгород
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белгород, белгородский район, мэрия, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Мэрия, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил Telegram-канал городской администрации.
"По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — советуют в мэрии.
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Корреспондент РИА Новости сообщает, что в городе работает сирена, в небе слышны взрывы.
Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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БелгородБелгородский районМэрияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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