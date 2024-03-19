https://ria.ru/20240319/deti-1934201851.html
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей - РИА Новости, 19.03.2024
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:21
2024-03-19T12:21
2024-03-19T13:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России"."Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", — сказал он.Губернатор уточнил, что в пятницу 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край."Система выстроена", — подчеркнул Гладков.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Губернатор Гладков: из Белгородской области эвакуируют 9 тысяч детей
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".
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"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", — сказал он.
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Губернатор уточнил, что в пятницу 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
"Система выстроена", — подчеркнул Гладков.
Украина
с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области
.
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Погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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