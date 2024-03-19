https://ria.ru/20240319/deti-1934201851.html

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей - РИА Новости, 19.03.2024

Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей

Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:21

2024-03-19T12:21

2024-03-19T13:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России"."Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", — сказал он.Губернатор уточнил, что в пятницу 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край."Система выстроена", — подчеркнул Гладков.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

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https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область