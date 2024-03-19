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Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 19.03.2024 (обновлено: 13:25 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/deti-1934201851.html
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей - РИА Новости, 19.03.2024
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей
Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:21
2024-03-19T13:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".&quot;Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района&quot;, — сказал он.Губернатор уточнил, что в пятницу 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край."Система выстроена", — подчеркнул Гладков.Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.Погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ вывезут девять тысяч детей

Губернатор Гладков: из Белгородской области эвакуируют 9 тысяч детей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУчения в Белгороде по вывозу жителей в безопасные районы
Учения в Белгороде по вывозу жителей в безопасные районы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Учения в Белгороде по вывозу жителей в безопасные районы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России".
«

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", — сказал он.

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Губернатор уточнил, что в пятницу 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
"Система выстроена", — подчеркнул Гладков.
Украина с прошлой недели стала ежедневно наносить массированные удары по жилым районам Белгородской области.
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Погибли уже 16 мирных жителей, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
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