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При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.03.2024
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16:16 20.03.2024 (обновлено: 16:21 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934504864.html
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.03.2024
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:16
2024-03-20T16:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на автомобиль такси на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Приходько также сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника поврежден трансформатор на резервной насосной станции, подача водоснабжения потребителям, проживающим в Калининском районе, полностью ограничена. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины , сообщало, что ВСУ в 15.10 атаковали этот район с помощью БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автомобиль такси в Горловке
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автомобиль такси в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ на автомобиль такси в Горловке
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на автомобиль такси на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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Приходько также сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника поврежден трансформатор на резервной насосной станции, подача водоснабжения потребителям, проживающим в Калининском районе, полностью ограничена.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины , сообщало, что ВСУ в 15.10 атаковали этот район с помощью БПЛА-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
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