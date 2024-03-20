https://ria.ru/20240320/obstrel-1934504864.html

При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.03.2024

При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:16

2024-03-20T16:16

2024-03-20T16:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины на автомобиль такси на Гольмовском повороте (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Приходько также сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника поврежден трансформатор на резервной насосной станции, подача водоснабжения потребителям, проживающим в Калининском районе, полностью ограничена. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины , сообщало, что ВСУ в 15.10 атаковали этот район с помощью БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия