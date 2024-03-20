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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 20.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 15.10 мск атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:00
2024-03-20T16:00
2024-03-20T16:00
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 мск атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 14.20 до 15.40 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе