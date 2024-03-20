https://ria.ru/20240320/obstrel-1934469735.html
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.03.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:25
2024-03-20T14:25
2024-03-20T14:25
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. О последствиях пока не сообщается. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
донецк
кировский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка