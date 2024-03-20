https://ria.ru/20240320/obstrel-1934469735.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.03.2024

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:25

2024-03-20T14:25

2024-03-20T14:25

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. О последствиях пока не сообщается. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

донецк

кировский район

украина

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донецк, кировский район, украина, происшествия