https://ria.ru/20240320/obstrel-1934468378.html
При обстреле ДНР получил повреждения колледж
При обстреле ДНР получил повреждения колледж - РИА Новости, 20.03.2024
При обстреле ДНР получил повреждения колледж
Горловский колледж в ДНР получил повреждения в результате обстрелов украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:20
2024-03-20T14:20
2024-03-20T14:20
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Горловский колледж в ДНР получил повреждения в результате обстрелов украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Обстрел в 01.30: - ГБПОУ "Горловский колледж промышленных технологий" по улице Ивана Франко", - сказано в релизе. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в среду в 01.30 и 13.20 выпустили в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле ДНР получил повреждения колледж
СЦКК ДНР: при обстреле ДНР получил повреждения колледж