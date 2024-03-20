https://ria.ru/20240320/obstrel-1934468378.html

При обстреле ДНР получил повреждения колледж

При обстреле ДНР получил повреждения колледж - РИА Новости, 20.03.2024

При обстреле ДНР получил повреждения колледж

Горловский колледж в ДНР получил повреждения в результате обстрелов украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:20

2024-03-20T14:20

2024-03-20T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сцкк

украина

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Горловский колледж в ДНР получил повреждения в результате обстрелов украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Обстрел в 01.30: - ГБПОУ "Горловский колледж промышленных технологий" по улице Ивана Франко", - сказано в релизе. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в среду в 01.30 и 13.20 выпустили в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия