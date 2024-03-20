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Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 20.03.2024
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
За день украинская армия нанесла 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в среду журналистам источник,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:46
2024-03-20T10:46
2024-03-20T10:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 мар - РИА Новости. За день украинская армия нанесла 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима ведут террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 21 обстрел", - сообщил источник. Всего под огнем оказалось 11 населенных пунктов: Каховка, Любимовка, Новые Лагери, Казачьи Лагеря, Песчановка, Первомаевка, Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Каиры. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 50 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки