https://ria.ru/20240320/navalnyy-1934362891.html

Зюганов и Слуцкий выдвинули свои версии о деятельности Навального в России

Зюганов и Слуцкий выдвинули свои версии о деятельности Навального в России - РИА Новости, 20.03.2024

Зюганов и Слуцкий выдвинули свои версии о деятельности Навального в России

Лидеры думских фракций на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подняли тему деятельности в России оппозиционера Алексея Навального: глава КПРФ Геннадий... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T01:02

2024-03-20T01:02

2024-03-20T01:38

геннадий зюганов

россия

москва

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

лдпр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидеры думских фракций на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подняли тему деятельности в России оппозиционера Алексея Навального: глава КПРФ Геннадий Зюганов возмутился его регистрацией в качестве кандидата в мэры Москвы в 2013 году, заявив, что его "тащили на этот престол" некоторые помощники президента РФ, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что помощники российского президента тут ни при чем, а к появлению Навального в РФ причастны помощники американского президента. Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций. "Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному. Очень искренне ответили. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его некоторые помощники ваши тащили на этот престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил: "Вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете под тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну, избирателей в Москве. И я извиняюсь, почти 900 тысяч согнали. А потом мы думали, что собственно делать", - сказал Зюганов. Он добавил, что в России "сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация". Лидер ЛДПР, в свою очередь, заявил о причастности американцев к появлению в России подобного оппозиционного деятеля. "Я с Геннадием Андреевичем, правда, не согласен по Навальному. Мы прекрасно и глубоко, детально знаем, откуда он появился. Действительно, его появлением в России руководили помощники президента, только американского. Ваши помощники здесь ни при чем", - сказал Слуцкий. Путин в своем избирательном штабе вечером 17 марта рассказал журналистам, что за несколько дней до смерти Навального коллеги, причем не из числа сотрудников его администрации, сказали об идее обменять Навального на некоторых людей, которые находятся в заключении на Западе. Президент РФ сообщил, что был согласен на это, но только при одном условии: чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

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https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933870026.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933856973.html

https://ria.ru/20240305/naryshkin-1931327769.html

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геннадий зюганов, россия, москва, леонид слуцкий (политик), владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр