Володин напомнил, как НАТО подвергла бомбардировкам Белград
Володин: США делают все, чтобы люди забыли, как НАТО подвергла атаке Белград
© AP Photo / Dimitri MessinisБомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
© AP Photo / Dimitri Messinis
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергла бомбардировкам Белград другие города Югославии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
В среду Госдума рассмотрит проект обращения в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии.
"С 1999 года Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергла варварским бомбардировкам мирный Белград и другие города Югославии", - написал Володин.
Спикер нижней палаты отметил, что Вашингтон и Брюссель разрушили страну, но никто из руководителей США и стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, так и не понёс наказание. Кроме того, виновные за смерть лидера Югославии Слободана Милошевича в гаагской тюрьме до сих пор не понесли ответственность.
"Мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет: призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии", - заключил Володин.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
Милошевич возглавлял Югославию с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по Югославии.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни 11 марта 2006 года в тюремной камере, причиной был назван обширный инфаркт миокарда . Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.