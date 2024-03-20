https://ria.ru/20240320/nato-1934385018.html

Володин напомнил, как НАТО подвергла бомбардировкам Белград

Володин напомнил, как НАТО подвергла бомбардировкам Белград - РИА Новости, 20.03.2024

Володин напомнил, как НАТО подвергла бомбардировкам Белград

Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергла бомбардировкам Белград другие города Югославии,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:16

2024-03-20T09:16

2024-03-20T09:16

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергла бомбардировкам Белград другие города Югославии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. В среду Госдума рассмотрит проект обращения в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии. "С 1999 года Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергла варварским бомбардировкам мирный Белград и другие города Югославии", - написал Володин. Спикер нижней палаты отметил, что Вашингтон и Брюссель разрушили страну, но никто из руководителей США и стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, так и не понёс наказание. Кроме того, виновные за смерть лидера Югославии Слободана Милошевича в гаагской тюрьме до сих пор не понесли ответственность. "Мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет: призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии", - заключил Володин. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. Милошевич возглавлял Югославию с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по Югославии. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни 11 марта 2006 года в тюремной камере, причиной был назван обширный инфаркт миокарда . Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.

https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

https://ria.ru/20240209/yugoslaviya-1926287771.html

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в мире, югославия, белград (город), нато, вячеслав володин, сша