Рейтинг@Mail.ru
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/nalog-1934438015.html
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций - РИА Новости, 20.03.2024
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций
"Справедливая Россия - За Правду" обратилась к правительству РФ с предложением ввести налог на сверхприбыль банковских организаций, заявил журналистам депутат... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:31
2024-03-20T12:31
москва
россия
экономика
сергей миронов
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИВ Новости. "Справедливая Россия - За Правду" обратилась к правительству РФ с предложением ввести налог на сверхприбыль банковских организаций, заявил журналистам депутат Госдумы Андрей Кузнецов. По его словам, депутаты СРЗП отправили правительству обращение за подписью лидера фракции Сергея Миронова, "в котором мы предлагаем рассмотреть возможность введения налога на сверхприбыль банковских организаций". В партии считают, что порядка 300-400 миллиардов рублей государство сможет получить дополнительно и направить эти средства на решение социальных проблем. Кузнецов напомнил, что в прошлом году с подачи правительства была введена норма, по которой крупные промышленные предприятия "практически в добровольном порядке" были обязаны перечислить дополнительный налог на прибыль, который как раз составлял сумму порядка 300 миллиардов. По словам депутата, в партии считают, что нельзя предъявлять одни и те же требования, "облагать налогом на прибыль промышленников, и тех, кто занимается посредничеством, финансовыми спекуляциями". "Потому что прибыль, которую человек получает, не осуществляя никаких затрат, по большому счету, а передавая деньги от одного субъекта к другому - это прибыль из воздуха, соответственно, она должна облагаться большим налогом, чем производственный сектор, на который нужно затратить средства, усилия", - заявил он. Как сообщил Кузнецов, согласно данным ЦБ, в прошлом году совокупная чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,3 триллиона рублей, в 2024 году, по прогнозам регулятора, данный показатель будет находиться в диапазоне от 2,3 до 2,8 триллиона рублей. "Очевидно, что у банковского сектора пухнут карманы", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html
https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, экономика, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Москва, Россия, Экономика, Сергей Миронов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций

В СРЗП считают, что в России нужен налог на сверхприбыль банковских организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИВ Новости. "Справедливая Россия - За Правду" обратилась к правительству РФ с предложением ввести налог на сверхприбыль банковских организаций, заявил журналистам депутат Госдумы Андрей Кузнецов.
По его словам, депутаты СРЗП отправили правительству обращение за подписью лидера фракции Сергея Миронова, "в котором мы предлагаем рассмотреть возможность введения налога на сверхприбыль банковских организаций". В партии считают, что порядка 300-400 миллиардов рублей государство сможет получить дополнительно и направить эти средства на решение социальных проблем.
Штангенциркуль с монетами России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов
Вчера, 10:30
Кузнецов напомнил, что в прошлом году с подачи правительства была введена норма, по которой крупные промышленные предприятия "практически в добровольном порядке" были обязаны перечислить дополнительный налог на прибыль, который как раз составлял сумму порядка 300 миллиардов.
По словам депутата, в партии считают, что нельзя предъявлять одни и те же требования, "облагать налогом на прибыль промышленников, и тех, кто занимается посредничеством, финансовыми спекуляциями". "Потому что прибыль, которую человек получает, не осуществляя никаких затрат, по большому счету, а передавая деньги от одного субъекта к другому - это прибыль из воздуха, соответственно, она должна облагаться большим налогом, чем производственный сектор, на который нужно затратить средства, усилия", - заявил он.
Как сообщил Кузнецов, согласно данным ЦБ, в прошлом году совокупная чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,3 триллиона рублей, в 2024 году, по прогнозам регулятора, данный показатель будет находиться в диапазоне от 2,3 до 2,8 триллиона рублей. "Очевидно, что у банковского сектора пухнут карманы", - заключил депутат.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество
17 марта, 17:04
 
МоскваРоссияЭкономикаСергей МироновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала