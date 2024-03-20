https://ria.ru/20240320/nalog-1934438015.html

В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций

В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций - РИА Новости, 20.03.2024

В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций

"Справедливая Россия - За Правду" обратилась к правительству РФ с предложением ввести налог на сверхприбыль банковских организаций, заявил журналистам депутат... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:31

2024-03-20T12:31

2024-03-20T12:31

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МОСКВА, 20 мар - РИВ Новости. "Справедливая Россия - За Правду" обратилась к правительству РФ с предложением ввести налог на сверхприбыль банковских организаций, заявил журналистам депутат Госдумы Андрей Кузнецов. По его словам, депутаты СРЗП отправили правительству обращение за подписью лидера фракции Сергея Миронова, "в котором мы предлагаем рассмотреть возможность введения налога на сверхприбыль банковских организаций". В партии считают, что порядка 300-400 миллиардов рублей государство сможет получить дополнительно и направить эти средства на решение социальных проблем. Кузнецов напомнил, что в прошлом году с подачи правительства была введена норма, по которой крупные промышленные предприятия "практически в добровольном порядке" были обязаны перечислить дополнительный налог на прибыль, который как раз составлял сумму порядка 300 миллиардов. По словам депутата, в партии считают, что нельзя предъявлять одни и те же требования, "облагать налогом на прибыль промышленников, и тех, кто занимается посредничеством, финансовыми спекуляциями". "Потому что прибыль, которую человек получает, не осуществляя никаких затрат, по большому счету, а передавая деньги от одного субъекта к другому - это прибыль из воздуха, соответственно, она должна облагаться большим налогом, чем производственный сектор, на который нужно затратить средства, усилия", - заявил он. Как сообщил Кузнецов, согласно данным ЦБ, в прошлом году совокупная чистая прибыль российского банковского сектора составила 3,3 триллиона рублей, в 2024 году, по прогнозам регулятора, данный показатель будет находиться в диапазоне от 2,3 до 2,8 триллиона рублей. "Очевидно, что у банковского сектора пухнут карманы", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html

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москва, россия, экономика, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф