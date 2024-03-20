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В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи - РИА Новости, 20.03.2024
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18:59 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/naled-1934550235.html
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи - РИА Новости, 20.03.2024
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
Двое 12-летних детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в городе Шахунье Нижегородской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:59
2024-03-20T18:59
происшествия
нижегородская область
россия
шахунья
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Двое 12-летних детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в городе Шахунье Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Днем 20 марта на улице Гагарина с крыши многоквартирного дома упала наледь на двух 12-летних детей. С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении регионального СУСК. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240318/delo-1934073868.html
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нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, россия, шахунья, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Шахунья, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи

СК: в Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Двое 12-летних детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в городе Шахунье Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Днем 20 марта на улице Гагарина с крыши многоквартирного дома упала наледь на двух 12-летних детей. С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Под Пермью завели дело после гибели женщины из-за падения ледяной глыбы
18 марта, 17:49
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления", - отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Кирове завели дело после падения ледяной глыбы на школьника
29 февраля, 11:30
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияШахуньяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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