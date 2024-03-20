https://ria.ru/20240320/naled-1934550235.html
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи - РИА Новости, 20.03.2024
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
Двое 12-летних детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в городе Шахунье Нижегородской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:59
2024-03-20T18:59
2024-03-20T18:59
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Двое 12-летних детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в городе Шахунье Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Днем 20 марта на улице Гагарина с крыши многоквартирного дома упала наледь на двух 12-летних детей. С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении регионального СУСК. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240318/delo-1934073868.html
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происшествия, нижегородская область, россия, шахунья, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Шахунья, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
СК: в Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости.
Двое 12-летних детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в городе Шахунье Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление
СК РФ.
"Днем 20 марта на улице Гагарина с крыши многоквартирного дома упала наледь на двух 12-летних детей. С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления", - отмечается в сообщении.
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