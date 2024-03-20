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Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/naemniki-1934422969.html
Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ
Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ
Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван, передает... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:56
2024-03-20T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
вооруженные силы украины
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван, передает румынская газета Ziarul de Iasi. Ранее названная группировка сообщила в соцсети Facebook*, что румынские наемники участвовали в нападении на приграничные районы России. "На данный момент на Украине есть не более 50 румын, призванных в ВСУ, и примерно столько же молдаван. Не все из них находятся на передовой... Не могу много сказать о потерях среди молдаван. О румынах же, после бесед со многими из них, я могу сказать, что на фронте погиб только один румын. Значительная часть румын находится в Romanian Battlegroup Getica, другая часть - в различных батальонах ILDU - International Legion of Defence of Ukraine", - сказал "Гетодак" в комментарии газете. По его словам, батальон наемников плохо оснащен техникой, поэтому "Гетодак" лично отправил запросы предприятиям, которые производят военную технику, в том числе в Румынии. Он пока не получил ответ, но уверяет, что наемники готовы "тестировать оружие в театре боевых действий, предоставить объективную обратную связь о качествах соответствующей техники". Лидер наемников отмечает, что особо рассчитывает получить "любое смертоносное оборудование", которое может быть использовано без сложной подготовки. При этом "Гетодак" поблагодарил румын, которые оказывают финансовую помощь батальону, а также отметил поддержку посольства Румынии в Киеве. Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечает МО РФ. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html
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в мире, румыния, украина, вооруженные силы украины, молдавия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина, Вооруженные силы Украины, Молдавия
Глава батальона наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют за ВСУ

Наемник с позывным "Гетодак" заявил, что в ВСУ находятся по 50 румын и молдаван

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Лидер группы наемников Romanian Battlegroup Getica с позывным "Гетодак" сообщил, что на стороне ВСУ сражаются около 50 румын и столько же молдаван, передает румынская газета Ziarul de Iasi.
Ранее названная группировка сообщила в соцсети Facebook*, что румынские наемники участвовали в нападении на приграничные районы России.
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"На данный момент на Украине есть не более 50 румын, призванных в ВСУ, и примерно столько же молдаван. Не все из них находятся на передовой... Не могу много сказать о потерях среди молдаван. О румынах же, после бесед со многими из них, я могу сказать, что на фронте погиб только один румын. Значительная часть румын находится в Romanian Battlegroup Getica, другая часть - в различных батальонах ILDU - International Legion of Defence of Ukraine", - сказал "Гетодак" в комментарии газете.
По его словам, батальон наемников плохо оснащен техникой, поэтому "Гетодак" лично отправил запросы предприятиям, которые производят военную технику, в том числе в Румынии. Он пока не получил ответ, но уверяет, что наемники готовы "тестировать оружие в театре боевых действий, предоставить объективную обратную связь о качествах соответствующей техники". Лидер наемников отмечает, что особо рассчитывает получить "любое смертоносное оборудование", которое может быть использовано без сложной подготовки.
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При этом "Гетодак" поблагодарил румын, которые оказывают финансовую помощь батальону, а также отметил поддержку посольства Румынии в Киеве.
Согласно данным Минобороны РФ, почти 6 тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке - Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечает МО РФ. Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияУкраинаВооруженные силы УкраиныМолдавия
 
 
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