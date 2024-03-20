Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы РФ
© Минобороны РоссииУничтожение украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
© Минобороны России
Уничтожение украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Румынские наемники участвовали в атаках на приграничные районы России, сообщила группа Romanian Battlegroup Getica.
"Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в заявлении боевиков в Facebook*.
Наемники утверждают, что участвовали в "рейдах" вместе с "Русским добровольческим корпусом"** и другими боевиками. Также они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.
В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati опубликовала сюжет про румынских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, упомянув группу Romanian Battlegroup Getica. Сообщалось, что она состоит из граждан Румынии и Молдавии.
В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная на территории России.