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Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:37 20.03.2024 (обновлено: 09:55 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/granitsa-1934367799.html
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России - РИА Новости, 20.03.2024
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники участвовали в атаках на приграничные районы России, сообщила группа Romanian Battlegroup Getica. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:37
2024-03-20T09:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
румыния
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
молдавия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Румынские наемники участвовали в атаках на приграничные районы России, сообщила группа Romanian Battlegroup Getica."Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в заявлении боевиков в Facebook*.Наемники утверждают, что участвовали в "рейдах" вместе с "Русским добровольческим корпусом"** и другими боевиками. Также они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati опубликовала сюжет про румынских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, упомянув группу Romanian Battlegroup Getica. Сообщалось, что она состоит из граждан Румынии и Молдавии.В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.Как подчеркивал президент Владимир Путин, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240315/drg-1933329627.html
https://ria.ru/20240314/naemniki-1933005831.html
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украина, россия, румыния, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, молдавия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Румыния, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Молдавия
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России

Румынские наемники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы РФ

© Минобороны РоссииУничтожение украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Уничтожение украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
© Минобороны России
Уничтожение украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Румынские наемники участвовали в атаках на приграничные районы России, сообщила группа Romanian Battlegroup Getica.
"Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в заявлении боевиков в Facebook*.
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Наемники утверждают, что участвовали в "рейдах" вместе с "Русским добровольческим корпусом"** и другими боевиками. Также они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.
В конце февраля радиостанция Radio Romania Actualitati опубликовала сюжет про румынских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, упомянув группу Romanian Battlegroup Getica. Сообщалось, что она состоит из граждан Румынии и Молдавии.
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В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРумынияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныМолдавия
 
 
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