Рейтинг@Mail.ru
Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:00 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/muzyka-1934424504.html
Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни
Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни - РИА Новости, 20.03.2024
Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев назвал делом вкуса идею включить в школьную программу его песни и сказал, что он не против этого. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:00
2024-03-20T12:00
культура
николай расторгуев
любэ
госдума рф
олег газманов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928471901_0:18:3039:1727_1920x0_80_0_0_01785721e8a00de9c83955abd561f24c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев назвал делом вкуса идею включить в школьную программу его песни и сказал, что он не против этого. "Это дело вкуса. Пусть изучают. Я не против", - сказал он РИА Новости. На вопрос, какую свою песню он мог бы для этого порекомендовать, Расторгуев затруднится ответить. "Не знаю. Их много", - сказал он. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.
https://ria.ru/20240315/shaman-1932951854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928471901_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4fd12accd11e17aefca5ff139249bfa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай расторгуев, любэ, госдума рф, олег газманов, общество
Культура, Николай Расторгуев, Любэ, Госдума РФ, Олег Газманов, Общество
Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни

Расторгуев назвал идею включить в школьную программу его песни делом вкуса

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛидер и солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев
Лидер и солист музыкальной группы Любэ Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Лидер и солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев назвал делом вкуса идею включить в школьную программу его песни и сказал, что он не против этого.
"Это дело вкуса. Пусть изучают. Я не против", - сказал он РИА Новости.
На вопрос, какую свою песню он мог бы для этого порекомендовать, Расторгуев затруднится ответить. "Не знаю. Их много", - сказал он.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Певец SHAMAN: "Посплетничать — нормальное человеческое явление"
15 марта, 08:00
 
КультураНиколай РасторгуевЛюбэГосдума РФОлег ГазмановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала