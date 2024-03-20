https://ria.ru/20240320/muzyka-1934424504.html

Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни

Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни - РИА Новости, 20.03.2024

Расторгуев прокомментировал идею включить в школьную программу его песни

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев назвал делом вкуса идею включить в школьную программу его песни и сказал, что он не против этого. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:00

2024-03-20T12:00

2024-03-20T12:00

культура

николай расторгуев

любэ

госдума рф

олег газманов

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев назвал делом вкуса идею включить в школьную программу его песни и сказал, что он не против этого. "Это дело вкуса. Пусть изучают. Я не против", - сказал он РИА Новости. На вопрос, какую свою песню он мог бы для этого порекомендовать, Расторгуев затруднится ответить. "Не знаю. Их много", - сказал он. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей. Депутат Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы "Любэ" и других российских исполнителей, нововведений не требуется.

https://ria.ru/20240315/shaman-1932951854.html

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николай расторгуев, любэ, госдума рф, олег газманов, общество