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Нельзя не знать российские произведения мировой классики, уверена Захарова - РИА Новости, 20.03.2024
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Культура
 
01:08 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/muzyka-1934363331.html
Нельзя не знать российские произведения мировой классики, уверена Захарова
Нельзя не знать российские произведения мировой классики, уверена Захарова - РИА Новости, 20.03.2024
Нельзя не знать российские произведения мировой классики, уверена Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии вручения международной музыкальной премии BraVo заявила, что нельзя не знать те произведения... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T01:08
2024-03-20T01:08
культура
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мария захарова
михаил турецкий
филипп киркоров
хор турецкого
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии вручения международной музыкальной премии BraVo заявила, что нельзя не знать те произведения российской культуры, которые являются мировой классикой. "Вкус к музыке различного плана у всех по-разному формируется. Для кого-то это открытие сразу, для кого-то это приходит позже. Задача государства, общества, родителей, социума в целом - дать возможность, чтобы на каждом этапе можно было сделать для себя такое открытие. Это важно для образовательного и культурного уровней, это часть нашей истории. Чайковский, Прокофьев, Шостакович - мировая классика. Не знать то, что является мировой классикой и связано с твоей страной, нельзя", - сказала Захарова. Также церемонию посетили артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Севиль, Миа Бойка, Мот (Матвей Мельников), актер Владимир Кристовский, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и другие. По словам руководителя коллектива "Хор Турецкого", народного артиста Михаила Турецкого, такие премии провоцируют общественное мнение развернуться в сторону классической музыки, которая представляет культуру нации. "Обязательно нужно поддерживать и культивировать такой конкурс", - добавил Турецкий. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Странами-партнерами премии являются Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия, Сингапур, Монголия и страны СНГ - на церемониях награждения традиционно присутствуют послы этих государств.
https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html
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россия, евразия, япония, мария захарова, михаил турецкий, филипп киркоров, хор турецкого, снг
Культура, Россия, Евразия, Япония, Мария Захарова, Михаил Турецкий, Филипп Киркоров, Хор Турецкого, СНГ
Нельзя не знать российские произведения мировой классики, уверена Захарова

Захарова: нельзя не знать российские произведения мировой классики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии вручения международной музыкальной премии BraVo заявила, что нельзя не знать те произведения российской культуры, которые являются мировой классикой.
«
"Вкус к музыке различного плана у всех по-разному формируется. Для кого-то это открытие сразу, для кого-то это приходит позже. Задача государства, общества, родителей, социума в целом - дать возможность, чтобы на каждом этапе можно было сделать для себя такое открытие. Это важно для образовательного и культурного уровней, это часть нашей истории. Чайковский, Прокофьев, Шостакович - мировая классика. Не знать то, что является мировой классикой и связано с твоей страной, нельзя", - сказала Захарова.
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Также церемонию посетили артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Севиль, Миа Бойка, Мот (Матвей Мельников), актер Владимир Кристовский, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и другие.
По словам руководителя коллектива "Хор Турецкого", народного артиста Михаила Турецкого, такие премии провоцируют общественное мнение развернуться в сторону классической музыки, которая представляет культуру нации.
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"Обязательно нужно поддерживать и культивировать такой конкурс", - добавил Турецкий.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Странами-партнерами премии являются Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия, Сингапур, Монголия и страны СНГ - на церемониях награждения традиционно присутствуют послы этих государств.
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КультураРоссияЕвразияЯпонияМария ЗахароваМихаил ТурецкийФилипп КиркоровХор ТурецкогоСНГ
 
 
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