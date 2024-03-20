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МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа - РИА Новости, 20.03.2024
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19:02 20.03.2024 (обновлено: 19:09 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/moldaviya-1934551017.html
МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа
МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа - РИА Новости, 20.03.2024
МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа
Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть территорию Молдавии в течение 72 часов, заявил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:02
2024-03-20T19:09
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть территорию Молдавии в течение 72 часов, заявил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата."Один из сотрудников посольства России в Молдавии стал персоной нон грата, он должен покинуть территорию Молдавии в стандартный срок в 72 часа", - заявил Мыцу журналистам.По его словам, поводом для объявления дипломата нежелательным лицом стала "деятельность, которой он занимался на территории Молдавии". Мыцу также заявил, что Кишинев ожидает ответа российской стороны, допуская, что будут предприняты зеркальные меры.
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934245559.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа

МИД: российский дипломат должен покинуть Молдавию в течение трех суток

© Sputnik / Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть территорию Молдавии в течение 72 часов, заявил госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу.
Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.
"Один из сотрудников посольства России в Молдавии стал персоной нон грата, он должен покинуть территорию Молдавии в стандартный срок в 72 часа", - заявил Мыцу журналистам.
По его словам, поводом для объявления дипломата нежелательным лицом стала "деятельность, которой он занимался на территории Молдавии". Мыцу также заявил, что Кишинев ожидает ответа российской стороны, допуская, что будут предприняты зеркальные меры.
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