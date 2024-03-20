Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/mladentsy-1934534452.html
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве - РИА Новости, 20.03.2024
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве
Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:42
2024-03-20T17:42
происшествия
москва
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96536/58/965365890_0:117:2288:1404_1920x0_80_0_0_6d6d704c672a88e6f639953fae58a330.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. Ранее СК и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт, последовательно нашли тела двух младенцев. Было возбуждено два уголовных дела по статье о "причинении смерти по неосторожности". Следствие установило, что оба младенца - девочки, у одной из них обнаружена "на голове рана в теменной области слева". Следственный комитет продолжает выяснять личность матери детей. "Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию", - сказал собеседник агентства. По словам источника, мертвых младенцев нашла сотрудница насосной станции.
https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html
москва
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96536/58/965365890_131:0:2158:1520_1920x0_80_0_0_c1ba8f9cb1066f0e45461d84bcc44ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

Источник предположил, что младенцев в Новой Москве могли выкинуть в канализацию

© Flickr / mylisaКанализационный люк
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Flickr / mylisa
Канализационный люк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Ранее СК и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт, последовательно нашли тела двух младенцев. Было возбуждено два уголовных дела по статье о "причинении смерти по неосторожности".
Следствие установило, что оба младенца - девочки, у одной из них обнаружена "на голове рана в теменной области слева". Следственный комитет продолжает выяснять личность матери детей.
"Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию", - сказал собеседник агентства. По словам источника, мертвых младенцев нашла сотрудница насосной станции.
Сотрудники СК РФ на свалке на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Стала известна причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
12 марта, 08:52
 
ПроисшествияМоскваНовая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала