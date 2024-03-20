https://ria.ru/20240320/mladentsy-1934534452.html

Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве - РИА Новости, 20.03.2024

Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:42

2024-03-20T17:42

2024-03-20T17:42

происшествия

москва

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. Ранее СК и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт, последовательно нашли тела двух младенцев. Было возбуждено два уголовных дела по статье о "причинении смерти по неосторожности". Следствие установило, что оба младенца - девочки, у одной из них обнаружена "на голове рана в теменной области слева". Следственный комитет продолжает выяснять личность матери детей. "Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию", - сказал собеседник агентства. По словам источника, мертвых младенцев нашла сотрудница насосной станции.

https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)