В МККК назвали "неожиданную" причину пропажи без вести людей в зоне СВО
МККК: некоторые считающиеся пропавшими в зоне СВО не помнят номера родственников
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы пропускают машину Международного комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре
Российские миротворцы пропускают машину Международного комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости. Среди считающихся пропавшими в зоне СВО есть люди, которые живы, но просто не помнят номера телефонов родственников и не могут сообщить о себе, заявила РИА Новости советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.
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"Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости. Однако же найти людей в социальных сетях просто по имени намного сложнее", — сказала она.
Кушлейко добавила, что эта проблема также затрагивает пропавших без вести гражданских, которые в некоторых случаях уехали без телефонов и не знают, как связаться с близкими.
"И даже мы в МККК заметили, что со смартфонами исчезла привычка заучивать наизусть номера наших близких", — отметила представитель МККК.
Комитет открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".