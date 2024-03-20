https://ria.ru/20240320/mkkk-1934373802.html

В МККК назвали число запросов за месяц на поиск пропавших в зоне СВО

В МККК назвали число запросов за месяц на поиск пропавших в зоне СВО - РИА Новости, 20.03.2024

В МККК назвали число запросов за месяц на поиск пропавших в зоне СВО

Международный комитет Красного Креста получает около тысячи запросов в месяц о поиске людей, пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T06:04

2024-03-20T06:04

2024-03-20T06:05

россия

украина

москва

мирьяна сполярич

татьяна москалькова

борис мишель

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный комитет Красного Креста получает около тысячи запросов в месяц о поиске людей, пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу. "В общей сложности мы получаем около тысячи запросов в месяц, которые в основном касаются военнослужащих. Во многих случаях, судя по информации, сообщенной семьями, есть основания предполагать, что разыскиваемые военнослужащие погибли, отсюда и вся проблема исследовательской работы. Списки, которые мы получаем (от властей России и Украины – ред.), иногда содержат несколько сотен имен, поэтому для ускорения работы мы используем алгоритмы, которые позволяют нам сократить время сравнения", – сказал он. Кассу добавил, что алгоритм позволяет МККК работать быстрее и эффективнее, поскольку определяет потенциальные совпадения по имени и дате рождения. "Поэтому из списка из нескольких сотен имен алгоритм скажет нам, сколько существует потенциальных совпадений с нашими списками. Их может быть до нескольких десятков. Затем коллега проверяет одно за другим эти имена, чтобы подтвердить, что это один и тот же человек", - сказал представитель МККК. Он заверил, что в организации очень серьезно подходят к тому, чтобы избегать утечек информации и обеспечивать защиту данных, касающихся семей и разыскиваемых лиц. "Есть определенные красные линии, которые я и наши коллеги установили здесь. Даже наши коллеги из разных офисов не знают, с какой информацией работают другие, если они сами не нуждаются в ней в своей работе. Даже если президент МККК Мирьяна Сполярич приедет, чтобы запросить доступ ко всем этим данным, я спрошу, с какой целью, и вместо этого предложу составить для нее отчет", - сказал собеседник агентства. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934369030.html

https://ria.ru/20240320/mkkk-1934372578.html

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925477382.html

https://ria.ru/20240124/il-76-1923274489.html

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