https://ria.ru/20240320/mkkk-1934372578.html

МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным

МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным - РИА Новости, 20.03.2024

МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным

Около 90% из 24 тысяч взятых в работу Международным комитетом Красного Креста запросов о розыске пропавших без вести во время конфликта на Украине касаются... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:48

2024-03-20T05:48

2024-03-20T05:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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москва

татьяна москалькова

борис мишель

валерий фадеев

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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 90% из 24 тысяч взятых в работу Международным комитетом Красного Креста запросов о розыске пропавших без вести во время конфликта на Украине касаются военных, сообщил РИА Новости глава бюро по вопросам российско-украинского конфликта центрального агентства по розыску МККК Душан Вуяшанин. "Из 24 тысяч запросов о розыске около 90% касаются военнослужащих. Наиболее вероятные сценарии произошедшего – они либо взяты в плен, либо мертвы", – сказал Вуяшанин. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934369030.html

https://ria.ru/20240320/mkkk-1934367105.html

https://ria.ru/20240208/gatilov-1926117821.html

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украина

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