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МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/mkkk-1934372578.html
МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным
МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным - РИА Новости, 20.03.2024
МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным
Около 90% из 24 тысяч взятых в работу Международным комитетом Красного Креста запросов о розыске пропавших без вести во время конфликта на Украине касаются... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:48
2024-03-20T05:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
татьяна москалькова
борис мишель
валерий фадеев
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 90% из 24 тысяч взятых в работу Международным комитетом Красного Креста запросов о розыске пропавших без вести во время конфликта на Украине касаются военных, сообщил РИА Новости глава бюро по вопросам российско-украинского конфликта центрального агентства по розыску МККК Душан Вуяшанин. "Из 24 тысяч запросов о розыске около 90% касаются военнослужащих. Наиболее вероятные сценарии произошедшего – они либо взяты в плен, либо мертвы", – сказал Вуяшанин. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934369030.html
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в мире, россия, украина, москва, татьяна москалькова, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Борис Мишель, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, НАТО
МККК: почти все заявки на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным

МККК: около 90% всех заявок на поиск пропавших в зоне СВО относятся к военным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре
Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост в Лачинском коридоре. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 90% из 24 тысяч взятых в работу Международным комитетом Красного Креста запросов о розыске пропавших без вести во время конфликта на Украине касаются военных, сообщил РИА Новости глава бюро по вопросам российско-украинского конфликта центрального агентства по розыску МККК Душан Вуяшанин.
«
"Из 24 тысяч запросов о розыске около 90% касаются военнослужащих. Наиболее вероятные сценарии произошедшего – они либо взяты в плен, либо мертвы", – сказал Вуяшанин.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Семьи пропавших без вести в зоне СВО связывались с МККК около 130 тысяч раз
04:09
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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В МККК считают, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен
03:14
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Гатилов рассказал о роли МККК в обмене военнопленными
8 февраля, 11:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваТатьяна МоскальковаБорис МишельВалерий ФадеевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестНАТО
 
 
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