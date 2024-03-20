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В МККК считают, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:14 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/mkkk-1934367105.html
В МККК считают, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен
В МККК считают, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен - РИА Новости, 20.03.2024
В МККК считают, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен
Подавляющее большинство пропавших без вести во время российско-украинского конфликта людей, местонахождение которых установил Международный комитет Красного... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T03:14
2024-03-20T03:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
татьяна москалькова
борис мишель
валерий фадеев
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Подавляющее большинство пропавших без вести во время российско-украинского конфликта людей, местонахождение которых установил Международный комитет Красного Креста, предположительно, выжили и попали в плен, сообщил РИА Новости глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу. "Подавляющее большинство из 8200 семей, которые получили информацию о своих родственниках с начала конфликта, узнали, что те – военнопленные. Помимо хороших новостей о том, что эти люди, предположительно, живы, они защищены, потому что с того момента, как эти люди зарегистрированы в нашей системе, мы их больше не бросаем, мы следим за ними до их освобождения. Эти люди защищены от исчезновений", – сказал он. "Если мы потеряем их из виду, мы обратимся к властям, чтобы найти их. Мы никогда не закроем дело военнопленного, о котором у нас не было бы новостей", – добавил Кассу. По его словам, МККК сопоставляет данные, которые получает о военнопленных от властей или в ходе посещений, и данные от родственников. Если несколько человек пропали без вести в одно и то же время в одном месте, то при обнаружении одного из них в плену МККК может запросить, нет ли там же других пропавших из того же подразделения. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, москва, татьяна москалькова, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Борис Мишель, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), НАТО, В мире
В МККК считают, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен

МККК: подавляющее большинство пропавших в зоне СВО живы и попали в плен

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Подавляющее большинство пропавших без вести во время российско-украинского конфликта людей, местонахождение которых установил Международный комитет Красного Креста, предположительно, выжили и попали в плен, сообщил РИА Новости глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу.
«
"Подавляющее большинство из 8200 семей, которые получили информацию о своих родственниках с начала конфликта, узнали, что те – военнопленные. Помимо хороших новостей о том, что эти люди, предположительно, живы, они защищены, потому что с того момента, как эти люди зарегистрированы в нашей системе, мы их больше не бросаем, мы следим за ними до их освобождения. Эти люди защищены от исчезновений", – сказал он.
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"Если мы потеряем их из виду, мы обратимся к властям, чтобы найти их. Мы никогда не закроем дело военнопленного, о котором у нас не было бы новостей", – добавил Кассу.
По его словам, МККК сопоставляет данные, которые получает о военнопленных от властей или в ходе посещений, и данные от родственников. Если несколько человек пропали без вести в одно и то же время в одном месте, то при обнаружении одного из них в плену МККК может запросить, нет ли там же других пропавших из того же подразделения.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
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В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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