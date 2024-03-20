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Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов - РИА Новости, 20.03.2024
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02:04 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/migranty-1934365705.html
Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов
Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов - РИА Новости, 20.03.2024
Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов
Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:04
2024-03-20T02:04
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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют депортировать на ее территорию, заявил МИД латиноамериканской страны. "Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас", - говорится в коммюнике на сайте МИД Мексики. В Мехико осудили вступление в силу техасского закона SB4, который расширяет полномочия местных силовиков и среди прочего позволяет им депортировать в Мексику граждан этой страны, не имеющих разрешения на пребывание. "Мексика категорически отвергает любую меру, которая позволяет властям штата или местным властям выполнять задачи иммиграционного контроля, задерживать и возвращать граждан или иностранцев на территорию Мексики. Мексика также ставит под сомнение правовые положения, которые затрагивают права более чем 10 миллионов человек мексиканского происхождения, проживающих в Техасе, создавая враждебную среду, в которой сообщество мигрантов подвергается проявлениям ненависти, дискриминации и расового разделения", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html
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в мире, мексика, техас, мехико (штат)
В мире, Мексика, Техас, Мехико (штат)
Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов

МИД Мексики заявил об отказе принять депортированных из Техаса мигрантов

© AP Photo / Ramon EspinosaМигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют депортировать на ее территорию, заявил МИД латиноамериканской страны.
«
"Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас", - говорится в коммюнике на сайте МИД Мексики.
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В Мехико осудили вступление в силу техасского закона SB4, который расширяет полномочия местных силовиков и среди прочего позволяет им депортировать в Мексику граждан этой страны, не имеющих разрешения на пребывание.
"Мексика категорически отвергает любую меру, которая позволяет властям штата или местным властям выполнять задачи иммиграционного контроля, задерживать и возвращать граждан или иностранцев на территорию Мексики. Мексика также ставит под сомнение правовые положения, которые затрагивают права более чем 10 миллионов человек мексиканского происхождения, проживающих в Техасе, создавая враждебную среду, в которой сообщество мигрантов подвергается проявлениям ненависти, дискриминации и расового разделения", - сказано в документе.
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