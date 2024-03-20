https://ria.ru/20240320/migranty-1934365705.html

Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов

Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов - РИА Новости, 20.03.2024

Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов

Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T02:04

2024-03-20T02:04

2024-03-20T02:04

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мехико (штат)

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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют депортировать на ее территорию, заявил МИД латиноамериканской страны. "Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас", - говорится в коммюнике на сайте МИД Мексики. В Мехико осудили вступление в силу техасского закона SB4, который расширяет полномочия местных силовиков и среди прочего позволяет им депортировать в Мексику граждан этой страны, не имеющих разрешения на пребывание. "Мексика категорически отвергает любую меру, которая позволяет властям штата или местным властям выполнять задачи иммиграционного контроля, задерживать и возвращать граждан или иностранцев на территорию Мексики. Мексика также ставит под сомнение правовые положения, которые затрагивают права более чем 10 миллионов человек мексиканского происхождения, проживающих в Техасе, создавая враждебную среду, в которой сообщество мигрантов подвергается проявлениям ненависти, дискриминации и расового разделения", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html

https://ria.ru/20240303/tekhas-1930791543.html

мексика

техас

мехико (штат)

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в мире, мексика, техас, мехико (штат)