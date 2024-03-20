https://ria.ru/20240320/medvedev-1934397931.html

Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину

Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину - РИА Новости, 20.03.2024

Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину

Если Франция отправит свои войска на Украину, их уничтожение будет приоритетной и славной задачей ВС РФ, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:31

2024-03-20T10:31

2024-03-20T10:42

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Если Франция отправит свои войска на Украину, их уничтожение будет приоритетной и славной задачей ВС РФ, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев считает, что французских военных будет трудно спрятать на Украине, поэтому их будет несложно уничтожить, а скрыть массовую гибель французских профессиональных военнослужащих будет невозможно."Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

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россия, франция, украина, дмитрий медведев, политика