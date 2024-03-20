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Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
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10:31 20.03.2024 (обновлено: 10:42 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/medvedev-1934397931.html
Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину
Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину
Если Франция отправит свои войска на Украину, их уничтожение будет приоритетной и славной задачей ВС РФ, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:31
2024-03-20T10:42
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Если Франция отправит свои войска на Украину, их уничтожение будет приоритетной и славной задачей ВС РФ, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев считает, что французских военных будет трудно спрятать на Украине, поэтому их будет несложно уничтожить, а скрыть массовую гибель французских профессиональных военнослужащих будет невозможно."Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил", - написал Медведев.
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россия, франция, украина, дмитрий медведев, политика
Россия, Франция, Украина, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев рассказал о действиях ВС, если Франция отправит войска на Украину

Медведев: уничтожение французских военных на Украине будет приоритетом ВС России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Если Франция отправит свои войска на Украину, их уничтожение будет приоритетной и славной задачей ВС РФ, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что французских военных будет трудно спрятать на Украине, поэтому их будет несложно уничтожить, а скрыть массовую гибель французских профессиональных военнослужащих будет невозможно.
«
"Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил", - написал Медведев.
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