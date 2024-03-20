https://ria.ru/20240320/mchs-1934536546.html

Глава МЧС представил нового начальника столичного главка

Глава МЧС представил нового начальника столичного главка - РИА Новости, 20.03.2024

Глава МЧС представил нового начальника столичного главка

Глава МЧС России Александр Куренков представил личному составу столичного главка министерства нового начальника - генерал-майора внутренней службы Вадима... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:54

2024-03-20T17:54

2024-03-20T18:01

россия

москва

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вадим уваркин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков представил личному составу столичного главка министерства нового начальника - генерал-майора внутренней службы Вадима Уваркина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Двадцатого марта Александр Куренков представил личному составу начальника главного управления МЧС по городу Москве Вадима Уваркина", - сказал собеседник агентства. Министр отметил, что задачи по защите населения и территорий столицы требуют высокого уровня ответственности: на посту руководителя самого многочисленного из территориальных органов востребованы все профессиональные навыки и накопленный управленческий опыт. "Я абсолютно открыт и нормальный. Понимаю только открытую и честную работу, открытое общение. А время покажет результат. Время работает на нас. Общими усилиями мы реализуем стоящие перед нашим министерством задачи. Очень надеюсь на дальнейшую совместную плодотворную работу. Ну, принимайте начальника!" - приводит пресс-служба слова главы МЧС РФ Александра Куренкова. До назначения в Москву генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин возглавлял главное управление МЧС по Брянской области. Уваркин родился 29 марта 1969 года в Ельце Липецкой области. В 1990 году с отличием закончил Бакинское высшее общевойсковое училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. В 2000 году тоже с отличием закончил Военно-инженерную академию, а в 2017 году – опять с отличием Академию государственной противопожарной службы МЧС России. С 1990 года по 1996 год Уваркин служил в Дальневосточном военном округе. В 1996 году продолжил службу в подразделениях МЧС России. До 1997 года командовал механизированным батальоном спасательной бригады в Тульской области, а в 2000 году, после окончания академии в Москве, стал старшим офицером отдела инженерно-технических мероприятий главного управления по делам ГО и ЧС Орловской области. В 2004 году Уваркин возглавил управление гражданской защиты главного управления МЧС по Орловской области, а в 2006 году занял должность первого заместителя начальника этого главка. С 2009 по 2015 год Уваркин занимал должность заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России. С мая 2015 года до февраля 2024 года - начальник главного управления МЧС по Брянской области. За время службы Вадим Уваркин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, медалями МЧС России "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС" и другими наградами.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вадим уваркин