https://ria.ru/20240320/matvienko-1934399930.html
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы - РИА Новости, 20.03.2024
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:38
2024-03-20T10:38
2024-03-20T10:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валентина матвиенко
андрей климов
владимир путин
оон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ. Информацию о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ, в том числе о кибератаках со стороны этих государств, в ходе пленарного заседания палаты в среду предоставил глава комиссии по суверенитету Андрей Климов. "Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии (по защите госсуверенитета – ред.), которую Вы (Климов – ред.) возглавляете, подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российской Федерации, в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права. На фактах проинформировать, что они творили и что они делали", - сказала Матвиенко. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934235995.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6c519ed36d40216cbe3bd50bf6a58e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, андрей климов, владимир путин, оон, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Климов, Владимир Путин, ООН, Совет Федерации РФ
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы
В Совфеде подготовят обращение о вмешательстве Запада в выборы президента России