https://ria.ru/20240320/matvienko-1934399930.html

Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы - РИА Новости, 20.03.2024

Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:38

2024-03-20T10:38

2024-03-20T10:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

валентина матвиенко

андрей климов

владимир путин

оон

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ. Информацию о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ, в том числе о кибератаках со стороны этих государств, в ходе пленарного заседания палаты в среду предоставил глава комиссии по суверенитету Андрей Климов. "Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии (по защите госсуверенитета – ред.), которую Вы (Климов – ред.) возглавляете, подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российской Федерации, в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права. На фактах проинформировать, что они творили и что они делали", - сказала Матвиенко. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240319/deystviya-1934235995.html

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политика, россия, валентина матвиенко, андрей климов, владимир путин, оон, совет федерации рф