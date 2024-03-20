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Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы - РИА Новости, 20.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:38 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/matvienko-1934399930.html
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы - РИА Новости, 20.03.2024
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:38
2024-03-20T10:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валентина матвиенко
андрей климов
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ. Информацию о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ, в том числе о кибератаках со стороны этих государств, в ходе пленарного заседания палаты в среду предоставил глава комиссии по суверенитету Андрей Климов. "Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии (по защите госсуверенитета – ред.), которую Вы (Климов – ред.) возглавляете, подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российской Федерации, в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права. На фактах проинформировать, что они творили и что они делали", - сказала Матвиенко. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934235995.html
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политика, россия, валентина матвиенко, андрей климов, владимир путин, оон, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Климов, Владимир Путин, ООН, Совет Федерации РФ
Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

В Совфеде подготовят обращение о вмешательстве Запада в выборы президента России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ.
Информацию о попытках вмешательства стран Запада в выборы президента РФ, в том числе о кибератаках со стороны этих государств, в ходе пленарного заседания палаты в среду предоставил глава комиссии по суверенитету Андрей Климов.
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"Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии (по защите госсуверенитета – ред.), которую Вы (Климов – ред.) возглавляете, подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела Российской Федерации, в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права. На фактах проинформировать, что они творили и что они делали", - сказала Матвиенко.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоАндрей КлимовВладимир ПутинООНСовет Федерации РФ
 
 
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