https://ria.ru/20240320/maska-1934554703.html

Конгрессмен надел маску Путина на слушание по импичменту Байдена

Конгрессмен надел маску Путина на слушание по импичменту Байдена - РИА Новости, 20.03.2024

Конгрессмен надел маску Путина на слушание по импичменту Байдена

Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в конгрессе по делу об импичменте лидера США Джо Байдена в маске российского лидера... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:26

2024-03-20T19:26

2024-03-20T19:48

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в конгрессе по делу об импичменте лидера США Джо Байдена в маске российского лидера Владимира Путина, пишут американские СМИ. В среду в надзорном комитете палаты проходит очередное слушание в рамках подготовки процедуры импичмента Байдена. Сын президента Хантер на слушания не явился. При этом сам Хантер Байден уже оправдывался, что никогда не вовлекал отца в свои бизнес-операции, и упомянул о "российской дезинформационной кампании", которая якобы развернута против президента США. Журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен в соцсети Х, приложив фотографию конгрессмена Московица в маске российского президента, отмечает: тот надел маску Путина, акцентируя, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания. О неожиданном появлении Московица в маске Путина также пишет The Hill. Надев маску, конгрессмен "поблагодарил" коллегу, Джеймса Комера, ведущего расследование против Байдена, за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, отмечает издание. Комитет по надзору ищет доказательства вовлеченности американского лидера Джо Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ранее сообщалось, что Байдена-младшего привлекают по девяти пунктам обвинения в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Прокуратура настаивает, что вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. По новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным и обусловленным исключительно его фамилией. Адвокаты отмечали, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя "беспрецедентное и противоречащее конституции" дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь "через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств" о неуплате налогов. В заявлении защиты, полученном РИА Новости, говорилось, что все долги по налогам были полностью погашены, а обвинение было готово разрешить дело вне уголовных рамок. Сам Хантер Байден объяснил свое преследование попытками республиканцев уничтожить президентство его отца, потому что нападки на сына для него невыносимая боль. Об этом говорили и в окружении американского лидера, который, по данным СМИ, более всего печалится из-за ситуации вокруг его сына. Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была многократно скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Хантер Байден, которому 53 года, - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

https://ria.ru/20240310/podvig-1932050580.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

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сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп, в мире