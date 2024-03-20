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В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея - РИА Новости, 20.03.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:30 20.03.2024 (обновлено: 07:28 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/manul_timofey-1934374446.html
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея - РИА Новости, 20.03.2024
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея
Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает похудение - весит уже 4,25 килограмма - и стал более активно гулять, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T06:30
2024-03-20T07:28
хорошие новости
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает похудение - весит уже 4,25 килограмма - и стал более активно гулять, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Тимоша продолжает похудение и весит уже 4,25 килограмма, летом его вес обычно составляет порядка 3,5 килограмма", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что манул стал заметно активнее - теперь он не только сидит на полочке, но и часто гуляет по вольеру. Связано это еще и с тем, что подтаяли дорожки в его вольере. "Зажировка" Тимофея началась еще в начале осени, когда кот постепенно начал больше есть и набирать вес, на пике он весил порядка 7 килограммов. Это типичное поведение для манулов, которые в природе обитают в степях в условиях крайне суровой зимы. Весной манулы начинают постепенно сбрасывать вес и меньше есть.
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея

Московский зоопарк: манул Тимофей продолжает похудение, он стал активнее гулять

© Фото : Московский зоопаркМанул Тимофей
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Московский зоопарк
Манул Тимофей. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает похудение - весит уже 4,25 килограмма - и стал более активно гулять, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
«
"Тимоша продолжает похудение и весит уже 4,25 килограмма, летом его вес обычно составляет порядка 3,5 килограмма", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что манул стал заметно активнее - теперь он не только сидит на полочке, но и часто гуляет по вольеру. Связано это еще и с тем, что подтаяли дорожки в его вольере.
"Зажировка" Тимофея началась еще в начале осени, когда кот постепенно начал больше есть и набирать вес, на пике он весил порядка 7 килограммов. Это типичное поведение для манулов, которые в природе обитают в степях в условиях крайне суровой зимы. Весной манулы начинают постепенно сбрасывать вес и меньше есть.
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