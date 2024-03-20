https://ria.ru/20240320/manul_timofey-1934374446.html

В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея

В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея - РИА Новости, 20.03.2024

В Московском зоопарке рассказали об успехах худеющего к лету манула Тимофея

Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает похудение - весит уже 4,25 килограмма - и стал более активно гулять, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T06:30

2024-03-20T06:30

2024-03-20T07:28

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общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает похудение - весит уже 4,25 килограмма - и стал более активно гулять, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Тимоша продолжает похудение и весит уже 4,25 килограмма, летом его вес обычно составляет порядка 3,5 килограмма", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что манул стал заметно активнее - теперь он не только сидит на полочке, но и часто гуляет по вольеру. Связано это еще и с тем, что подтаяли дорожки в его вольере. "Зажировка" Тимофея началась еще в начале осени, когда кот постепенно начал больше есть и набирать вес, на пике он весил порядка 7 килограммов. Это типичное поведение для манулов, которые в природе обитают в степях в условиях крайне суровой зимы. Весной манулы начинают постепенно сбрасывать вес и меньше есть.

https://ria.ru/20240318/tigr-1933917938.html

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общество, московский зоопарк