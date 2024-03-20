https://ria.ru/20240320/makron-1934478433.html

Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"

Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство" - РИА Новости, 20.03.2024

Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты",... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:47

2024-03-20T14:47

2024-03-20T16:47

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флориан филиппо

европарламент

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.Накануне начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил о подготовке армии к участию в самых жестких конфликтах."Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — написал Филиппо.Политик призвал граждан восстать против этой перспективы."Макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом!" — отметил он.Ранее Monde сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии тревожит Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что в этом году ему "придется отправить ребят в Одессу".

https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html

https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, париж, флориан филиппо, европарламент