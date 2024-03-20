Рейтинг@Mail.ru
Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство" - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 20.03.2024 (обновлено: 16:47 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/makron-1934478433.html
Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"
Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство" - РИА Новости, 20.03.2024
Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"
Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты",... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:47
2024-03-20T16:47
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
париж
флориан филиппо
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179582_0:53:2795:1625_1920x0_80_0_0_721bfd46b076fa520a14afa2a20dc9e3.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.Накануне начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил о подготовке армии к участию в самых жестких конфликтах."Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — написал Филиппо.Политик призвал граждан восстать против этой перспективы."Макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом!" — отметил он.Ранее Monde сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии тревожит Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что в этом году ему "придется отправить ребят в Одессу".
https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html
https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html
франция
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179582_0:0:2508:1880_1920x0_80_0_0_e17760445be80aaa29643c2fcd8c9e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, париж, флориан филиппо, европарламент
В мире, Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Париж, Флориан Филиппо, Европарламент
Он не в себе. Макрона заподозрили в желании совершить "самоубийство"

Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.
Накануне начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил о подготовке армии к участию в самых жестких конфликтах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
14:34
"Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — написал Филиппо.
Политик призвал граждан восстать против этой перспективы.
«
"Макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом!" — отметил он.
Ранее Monde сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии тревожит Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что в этом году ему "придется отправить ребят в Одессу".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск
09:07
 
В миреФранцияУкраинаРоссияЭммануэль МакронПарижФлориан ФилиппоЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала