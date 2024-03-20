https://ria.ru/20240320/makron-1934446324.html
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину
В Москве видят последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможном вводе французского контингента на Украину, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:06
2024-03-20T13:06
2024-03-20T13:50
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве видят последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможном вводе французского контингента на Украину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. <...> Мы продолжаем очень внимательно наблюдать", — сказал представитель Кремля.Песков уточнил, что вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе. Кроме того, в Москве видят, что мнение Макрона неоднозначно воспринимают в других европейских столицах.Как заявил в феврале французский президент, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву он поднял вопрос об отправке военных в зону конфликта, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.В начале марта он отметил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Как отмечалось, в феврале Макрон в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".Накануне директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, дмитрий песков, евросоюз, олаф шольц, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Дмитрий Песков, Евросоюз, Олаф Шольц, Россия
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину
Песков усомнился в двусмысленности слов Макрона об отправке войск на Украину
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве видят последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможном вводе французского контингента на Украину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. <...> Мы продолжаем очень внимательно наблюдать", — сказал представитель Кремля.
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Песков уточнил, что вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе. Кроме того, в Москве видят, что мнение Макрона неоднозначно воспринимают в других европейских столицах.
Как заявил в феврале французский президент, Париж
сделает все, чтобы Россия
"не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву
он поднял вопрос об отправке военных в зону конфликта, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.
В начале марта он отметил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Как отмечалось, в феврале Макрон в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин
сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Владимир Путин
в интервью Дмитрию Киселеву
отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
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