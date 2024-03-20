https://ria.ru/20240320/makron-1934446324.html

В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину

В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину - РИА Новости, 20.03.2024

В Кремле отреагировали на заявления Макрона о вводе военных на Украину

В Москве видят последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможном вводе французского контингента на Украину, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:06

2024-03-20T13:06

2024-03-20T13:50

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Москве видят последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в заявлениях о возможном вводе французского контингента на Украину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Макрон весьма последователен последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. <...> Мы продолжаем очень внимательно наблюдать", — сказал представитель Кремля.Песков уточнил, что вряд ли речь идет о двусмысленности в переводе. Кроме того, в Москве видят, что мнение Макрона неоднозначно воспринимают в других европейских столицах.Как заявил в феврале французский президент, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву он поднял вопрос об отправке военных в зону конфликта, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.В начале марта он отметил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.Как писала газета Le Monde, французские власти начали рассматривать вопрос отправки военных на Украину еще летом 2023 года. Как отмечалось, в феврале Макрон в узком кругу заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".Накануне директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.

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https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, дмитрий песков, евросоюз, олаф шольц, россия