https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

В Красноярском крае задержали школьника за серию "минирований" в России

В Красноярском крае задержали школьника за серию "минирований" в России - РИА Новости, 20.03.2024

В Красноярском крае задержали школьника за серию "минирований" в России

Полиция задержала в красноярском Ачинске 13-летнего подростка, подозреваемого в совершении серии лжеминирований в школах и других объектах инфраструктуры на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T07:46

2024-03-20T07:46

2024-03-20T07:59

россия

происшествия

красноярский край

ачинск

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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Полиция задержала в красноярском Ачинске 13-летнего подростка, подозреваемого в совершении серии лжеминирований в школах и других объектах инфраструктуры на территории РФ, сообщает краевой главк МВД. "Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из МО МВД России "Ачинский" во взаимодействии с УФСБ России по Красноярскому краю задержан 13-летний подросток, который за деньги рассылал сообщения о нахождении опасных предметов в образовательном учреждении и других объектах инфраструктуры", - говорится в сообщении. На предоставленном МВД видео подросток рассказывает, что отправил около 20 ложных сообщений на территории России. По данным главка, одно такое сообщение поступило в общеобразовательную школу Ачинска. Прибывшая на место следственно-оперативная группа при обследовании территории предметов, представляющих опасность, не обнаружила. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений). "Отправителем сообщения оказался 13-летний ученик этой же школы. В результате обыска у него изъяты сим-карта, планшет и сотовый телефон с зафиксированной деятельностью в одном из мессенджеров по линии угроз о нахождении опасных предметов. По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и возможно причастен еще к двум десяткам эпизодов аналогичной преступной деятельности", - сказано в релизе. Данные материалы будут направлены в отделение по делам несовершеннолетних. Подростка поставят на профилактический учёт. Также инспекторы ПДН подготовят документы в суд для помещения школьника в Центр временного содержания несовершеннолетних.

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россия, происшествия, красноярский край, ачинск