Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск
Кулеба: Макрон под отправкой войск подразумевал подготовку ВСУ на Украине
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск подразумевал подготовку ВСУ на Украине, что противоречит сведениям российской разведки о подготовке Парижем контингента для отправки в зону конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет La Stampa.
"Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", — утверждает он.
"Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", — утверждает он.
Кулеба добавил, что Киев никогда не обращался с просьбой направить военных, отметив, что Киеву нужны боеприпасы, беспилотники, дальнобойные ракеты.
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Ранее французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Ранее французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.