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Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 20.03.2024 (обновлено: 09:56 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/kuleba-1934383809.html
Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск
Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск - РИА Новости, 20.03.2024
Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск
Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск подразумевал подготовку ВСУ на Украине, что противоречит сведениям российской разведки о подготовке... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:07
2024-03-20T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
франция
киев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск подразумевал подготовку ВСУ на Украине, что противоречит сведениям российской разведки о подготовке Парижем контингента для отправки в зону конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет La Stampa."Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", — утверждает он. Кулеба добавил, что Киев никогда не обращался с просьбой направить военных, отметив, что Киеву нужны боеприпасы, беспилотники, дальнобойные ракеты. Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Ранее французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934382089.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, франция, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Франция, Киев
Охватила паника. Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке войск

Кулеба: Макрон под отправкой войск подразумевал подготовку ВСУ на Украине

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой войск подразумевал подготовку ВСУ на Украине, что противоречит сведениям российской разведки о подготовке Парижем контингента для отправки в зону конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет La Stampa.

"Когда Макрон говорил об отправке войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", — утверждает он.
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"В опасности". Шеф Пентагона проговорился о ситуации на фронте
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Кулеба добавил, что Киев никогда не обращался с просьбой направить военных, отметив, что Киеву нужны боеприпасы, беспилотники, дальнобойные ракеты.

Накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.

Ранее французский президент сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Во Франции раскрыли, где хотят разместить войска на Украине
Вчера, 18:26
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины Путин заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронФранцияКиев
 
 
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