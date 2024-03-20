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Рост корпоративного кредитования отмечен в Амурской области в 2023 году
Рост корпоративного кредитования отмечен в Амурской области в 2023 году - РИА Новости, 20.03.2024
Рост корпоративного кредитования отмечен в Амурской области в 2023 году
В прошлом году на территории Амурской области отмечен рост корпоративного кредитования, субъекты МСП активнее привлекают заемное финансирование, при этом объем... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:09
2024-03-20T12:09
2024-03-20T12:09
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В прошлом году на территории Амурской области отмечен рост корпоративного кредитования, субъекты МСП активнее привлекают заемное финансирование, при этом объем просроченной задолженности снизился по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Рост корпоративного кредитования свидетельствует об устойчивости финансового рынка, и, как следствие, об устойчивом развитии региональной экономики. Несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России, в прошлом году амурские бизнесмены получили в кредитных учреждениях региона порядка 200 миллиардов рублей. Это почти на треть больше показателей 2022 года. При этом объем просроченной задолженности юридических лиц снизился и на сегодня составляет 0,2% от общей суммы задолженности, которая выплачивается согласно установленным графикам" - цитирует пресс-служба министра экономического развития и внешних связей региона Оксану Кукшеневу. По ее словам, основной объем кредитования в 2023 году пришелся на строительство, обрабатывающие производства и операции с недвижимостью. По данным пресс-службы, положительная динамика портфеля корпоративных кредитов обусловлена, в том числе действием льготных программ кредитования для субъектов МСП, крупного бизнеса и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Одной из ключевых инфраструктур, предоставляющей льготные займы для малого бизнеса в регионе, является Центр кредитной поддержки предпринимательства области. С 2019 года он работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированном по поручению президента РФ Владимира Путина. Только за прошлый год амурчане получили порядка 270 займов на 385 миллионов рублей. Средняя ставка по ним составила 7,2% годовых.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, россия, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Твой бизнес, Амурская область, Россия, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В прошлом году на территории Амурской области отмечен рост корпоративного кредитования, субъекты МСП активнее привлекают заемное финансирование, при этом объем просроченной задолженности снизился по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Рост корпоративного кредитования свидетельствует об устойчивости финансового рынка, и, как следствие, об устойчивом развитии региональной экономики. Несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России, в прошлом году амурские бизнесмены получили в кредитных учреждениях региона порядка 200 миллиардов рублей. Это почти на треть больше показателей 2022 года. При этом объем просроченной задолженности юридических лиц снизился и на сегодня составляет 0,2% от общей суммы задолженности, которая выплачивается согласно установленным графикам" - цитирует пресс-служба министра экономического развития и внешних связей региона Оксану Кукшеневу.
По ее словам, основной объем кредитования в 2023 году пришелся на строительство, обрабатывающие производства и операции с недвижимостью.
По данным пресс-службы, положительная динамика портфеля корпоративных кредитов обусловлена, в том числе действием льготных программ кредитования для субъектов МСП, крупного бизнеса и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Одной из ключевых инфраструктур, предоставляющей льготные займы для малого бизнеса в регионе, является Центр кредитной поддержки предпринимательства области. С 2019 года он работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированном по поручению президента РФ Владимира Путина
. Только за прошлый год амурчане получили порядка 270 займов на 385 миллионов рублей. Средняя ставка по ним составила 7,2% годовых.
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