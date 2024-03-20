https://ria.ru/20240320/kreditovanie-1934429026.html

Рост корпоративного кредитования отмечен в Амурской области в 2023 году

Рост корпоративного кредитования отмечен в Амурской области в 2023 году - РИА Новости, 20.03.2024

Рост корпоративного кредитования отмечен в Амурской области в 2023 году

В прошлом году на территории Амурской области отмечен рост корпоративного кредитования, субъекты МСП активнее привлекают заемное финансирование, при этом объем... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:09

2024-03-20T12:09

2024-03-20T12:09

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В прошлом году на территории Амурской области отмечен рост корпоративного кредитования, субъекты МСП активнее привлекают заемное финансирование, при этом объем просроченной задолженности снизился по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Рост корпоративного кредитования свидетельствует об устойчивости финансового рынка, и, как следствие, об устойчивом развитии региональной экономики. Несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России, в прошлом году амурские бизнесмены получили в кредитных учреждениях региона порядка 200 миллиардов рублей. Это почти на треть больше показателей 2022 года. При этом объем просроченной задолженности юридических лиц снизился и на сегодня составляет 0,2% от общей суммы задолженности, которая выплачивается согласно установленным графикам" - цитирует пресс-служба министра экономического развития и внешних связей региона Оксану Кукшеневу. По ее словам, основной объем кредитования в 2023 году пришелся на строительство, обрабатывающие производства и операции с недвижимостью. По данным пресс-службы, положительная динамика портфеля корпоративных кредитов обусловлена, в том числе действием льготных программ кредитования для субъектов МСП, крупного бизнеса и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Одной из ключевых инфраструктур, предоставляющей льготные займы для малого бизнеса в регионе, является Центр кредитной поддержки предпринимательства области. С 2019 года он работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированном по поручению президента РФ Владимира Путина. Только за прошлый год амурчане получили порядка 270 займов на 385 миллионов рублей. Средняя ставка по ним составила 7,2% годовых.

https://ria.ru/20240318/konteynery-1934051871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, россия, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости