https://ria.ru/20240320/kraska-1934494178.html

В КЧР арестовали женщину, вылившую краску в урну для бюллетеней

В КЧР арестовали женщину, вылившую краску в урну для бюллетеней - РИА Новости, 20.03.2024

В КЧР арестовали женщину, вылившую краску в урну для бюллетеней

Верховный суд Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца местную жительницу, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:45

2024-03-20T15:45

2024-03-20T15:45

малокарачаевский район

элла памфилова

россия

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происшествия

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ПЯТИГОРСК, 20 мар – РИА Новости. Верховный суд Карачаево-Черкесии арестовал на два месяца местную жительницу, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке Малокарачаевского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее сообщалось, что инцидент произошел 15 марта. Женщина, находясь на одном из избирательных участков Малокарачаевского района, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Она была задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). "Суд заключил женщину под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20240315/intsident-1933229045.html

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

малокарачаевский район

россия

украина

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малокарачаевский район, элла памфилова, россия, украина, происшествия