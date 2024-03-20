https://ria.ru/20240320/kot-1934491329.html

В ЛНР спасли кота, три дня просидевшего на дереве

В ЛНР спасли кота, три дня просидевшего на дереве - РИА Новости, 20.03.2024

В ЛНР спасли кота, три дня просидевшего на дереве

Спасатели в городе Красный Луч Луганской Народной Республики сняли с дерева кота, который просидел на уровне девятого этажа трое суток, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:33

2024-03-20T15:33

2024-03-20T15:33

хорошие новости

красный луч

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

общество

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Спасатели в городе Красный Луч Луганской Народной Республики сняли с дерева кота, который просидел на уровне девятого этажа трое суток, рассказали РИА Новости в региональном МЧС. "Сегодня в городе Красный Луч сотрудники 12-й и 15-й ПСЧ провели сложную и рискованную операцию по спасению кота, взобравшегося на самую верхушку старого тополя", - рассказали в ведомстве. Спасатель по автолестнице взобрался на высоту 30 метров, чтобы снять испуганное животное с тонкой ветки. "Пушистый любитель приключений не стал дожидаться, когда его аккуратно поставят на землю, выпрыгнул из рук спасителя и скрылся в неизвестном направлении. Во время удивительного происшествия животное не пострадало", - пояснили в МЧС.

https://ria.ru/20240320/manul_timofey-1934374446.html

https://ria.ru/20240317/kot-nablyudatel-1933751671.html

красный луч

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красный луч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, общество