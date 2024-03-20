https://ria.ru/20240320/kontrabanda-1934533639.html
В Узбекистане нашли два тоннеля из Киргизии для контрабанды гаджетов
В Узбекистане нашли два тоннеля из Киргизии для контрабанды гаджетов - РИА Новости, 20.03.2024
В Узбекистане нашли два тоннеля из Киргизии для контрабанды гаджетов
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана обнаружили два тоннеля для контрабанды гаджетов из Киргизии, сообщил информационный центр ведомства. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:37
2024-03-20T17:37
2024-03-20T19:52
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ТАШКЕНТ, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана обнаружили два тоннеля для контрабанды гаджетов из Киргизии, сообщил информационный центр ведомства. "Были обнаружены два подземных тоннеля, соединяющие территории сопредельных районов Узбекистана и Киргизии", — говорится в заявлении.Уточняется, что протяженность одного из них — 350 метров, другого — 135. По версии следствия, подземные коридоры использовали для контрабанды товаров и ценностей. Кроме того, сотрудники СГБ задержали гражданина Киргизии, незаконно проникшего в Андижанскую область Узбекистана из сопредельной Джалал-Абадской области. У него нашли более 800 мобильных телефонов и 1,74 килограмма золота. В ходе расследования установили его сообщников. При обысках по десяти адресам в Андижане были изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним на общую сумму 11 миллиардов сумов (около 900 тысяч долларов). Позднее спецслужбы Киргизии также сообщили об обнаружении тоннеля длиной 130 метров. Его нашли под полом в доме жителя села Бек-Абад рядом с границей с Узбекистаном. "За организацию канала контрабанды задержан владелец дома Э.А. 1986 года рождения", — заявили в пресс-службе.В последнее время силовые структуры в Узбекистане и Киргизии регулярно обнаруживают тоннели между двумя странами. Так, в мае прошлого года пятеро жителей Ферганской области получили от шести до семи лет лишения свободы за организацию подземной контрабанды.
https://ria.ru/20240130/kontrabanda-1924263341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, киргизия, в мире, андижанская область
Узбекистан, Киргизия, В мире, Андижанская область
В Узбекистане нашли два тоннеля из Киргизии для контрабанды гаджетов
Служба госбезопасности Узбекистана нашла два тоннеля для контрабанды из Киргизии
ТАШКЕНТ, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана обнаружили два тоннеля для контрабанды гаджетов из Киргизии, сообщил информационный центр ведомства.
"Были обнаружены два подземных тоннеля, соединяющие территории сопредельных районов Узбекистана и Киргизии", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что протяженность одного из них — 350 метров, другого — 135. По версии следствия, подземные коридоры использовали для контрабанды товаров и ценностей.
Кроме того, сотрудники СГБ задержали гражданина Киргизии, незаконно проникшего в Андижанскую область Узбекистана из сопредельной Джалал-Абадской области. У него нашли более 800 мобильных телефонов и 1,74 килограмма золота.
В ходе расследования установили его сообщников. При обысках по десяти адресам в Андижане
были изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним на общую сумму 11 миллиардов сумов (около 900 тысяч долларов).
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Позднее спецслужбы Киргизии также сообщили об обнаружении тоннеля длиной 130 метров. Его нашли под полом в доме жителя села Бек-Абад рядом с границей с Узбекистаном.
"За организацию канала контрабанды задержан владелец дома Э.А. 1986 года рождения", — заявили в пресс-службе.
В последнее время силовые структуры в Узбекистане и Киргизии регулярно обнаруживают тоннели между двумя странами. Так, в мае прошлого года пятеро жителей Ферганской области
получили от шести до семи лет лишения свободы за организацию подземной контрабанды.
Источник сообщил о вскрытии канала контрабанды наркотиков из Эстонии