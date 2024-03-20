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В Раде призвали страны Запада принять участие в боевых операциях на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 20.03.2024 (обновлено: 22:31 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/konflikt-1934571304.html
В Раде призвали страны Запада принять участие в боевых операциях на Украине
В Раде призвали страны Запада принять участие в боевых операциях на Украине - РИА Новости, 20.03.2024
В Раде призвали страны Запада принять участие в боевых операциях на Украине
Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что западные страны должны лично... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:55
2024-03-20T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
олаф шольц
нато
борис писториус
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины. "Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины", — отметил он в подкасте газеты Telegraph. При этом Костенко пожаловался на то, что когда дело касается помощи Украине, она в ответ получает от союзников "больше бла-бла-бла". "Я хочу, чтобы они (западные лидеры) были более смелыми в своих действиях в отношении РФ", - добавил депутат. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
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в мире, украина, франция, россия, олаф шольц, нато, борис писториус, верховная рада украины, евросоюз, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Олаф Шольц, НАТО, Борис Писториус, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон
В Раде призвали страны Запада принять участие в боевых операциях на Украине

В Раде призвали страны Запада принять личное участие в операциях на Украине

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины.
"Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины", — отметил он в подкасте газеты Telegraph.
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При этом Костенко пожаловался на то, что когда дело касается помощи Украине, она в ответ получает от союзников "больше бла-бла-бла". "Я хочу, чтобы они (западные лидеры) были более смелыми в своих действиях в отношении РФ", - добавил депутат.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияОлаф ШольцНАТОБорис ПисториусВерховная Рада УкраиныЕвросоюзЭммануэль Макрон
 
 
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