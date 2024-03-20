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Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024
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21:51 20.03.2024 (обновлено: 21:53 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/kompanii-1934570960.html
Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний
Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024
Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний
Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:51
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ. "Снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких ИТ-компаний. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Это изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой", - сообщили в Минцифры. Там же уточнили, что к таким цифровым платформам "относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка". Как объяснили в министерстве, организация должна обладать цифровой платформой, ее выручка должна превышать 2 миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке. "Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", - добавили в Минцифры. Ранее в среду правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Соответствующее постановление вступает в силу 28 марта. ФАС отмечала, что получает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний

Снятие моратория на антимонопольные проверки в РФ затронет несколько IT-компаний

© Фото : Unsplash/Hack CapitalРабота IT-компании
Работа IT-компании - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/Hack Capital
Работа IT-компании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ.
"Снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких ИТ-компаний. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Это изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой", - сообщили в Минцифры.
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Там же уточнили, что к таким цифровым платформам "относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка". Как объяснили в министерстве, организация должна обладать цифровой платформой, ее выручка должна превышать 2 миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке.
"Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", - добавили в Минцифры.
Ранее в среду правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Соответствующее постановление вступает в силу 28 марта. ФАС отмечала, что получает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".
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