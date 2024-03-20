https://ria.ru/20240320/kompanii-1934570960.html

Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний

Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний - РИА Новости, 20.03.2024

Снятие моратория на антимонопольные проверки затронет несколько IT-компаний

Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:51

2024-03-20T21:51

2024-03-20T21:53

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие моратория на антимонопольные проверки коснется лишь нескольких IT-компаний, владеющих крупными цифровым платформами, сообщили в Минцифры РФ. "Снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких ИТ-компаний. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Это изменение касается, в первую очередь, статьи 10.1 ФЗ "О конкуренции". Она предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой", - сообщили в Минцифры. Там же уточнили, что к таким цифровым платформам "относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка". Как объяснили в министерстве, организация должна обладать цифровой платформой, ее выручка должна превышать 2 миллиарда рублей, а доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке. "Мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства", - добавили в Минцифры. Ранее в среду правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Соответствующее постановление вступает в силу 28 марта. ФАС отмечала, что получает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".

https://ria.ru/20240123/spetsialisty-1922868718.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия